النفط العراقية تعلن 8 قرارات في اجتماعات "أوبك"

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة النفط العراقية، مساء اليوم الأحد، أن اجتماعات "أوبك" التي شارك فيها نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني عبر دائرة تلفزيونية، أسفرت عن ثمانية قرارات.

وبحسب بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز فإن دول "أوبك" والدول المشاركة من خارج "أوبك" قررت في اجتماعي الـ(JMMC) و (ONOMM) ما يلي:

أولاً: تجديد الالتزام بإطار إعلان التعاون الموقع عام 2016 واستمراره حتى نهاية 2026.

ثانياً: تثبيت مستويات الإنتاج المتفق عليها في الاجتماع الوزاري الـ38 حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2026.

ثالثاً: استمرار عمل اللجنة الوزارية المشتركة للمراقبة (JMMC) لمتابعة أوضاع السوق ومستويات الامتثال، مع عقد اجتماعات كل شهرين، وإمكانية عقد اجتماعات إضافية عند الحاجة.

رابعاً: التشديد على ضرورة الالتزام الكامل وآليات التعويض.

خامساً: الموافقة على الآلية التي طورتها أمانة أوبك لاحتساب الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة (MSC) للدول، والتي ستُستخدم كمرجع لخطوط الأساس لعام 2027.

سادساً: التأكيد على ميثاق التعاون (CoC) والطلب من الأمانة تحويله إلى برامج عملية تُعرض في الاجتماع القادم.

سابعاً: تحديد موعد الاجتماع الوزاري الـ41 في 7 حزيران/ يونيو 2026.

ثامناً: وفي اجتماع الدول المشاركة في التخفيضات الطوعية الإضافية تم التأكيد على التزام الدول بمستويات الإنتاج المحددة دون تغيير بالمستويات وحسب القرار السابق للدول الثمانية، وأن الزيادة الأخيرة البالغة 137 ألف برميل تكون في شهر كانون الأول/ ديسمبر، ويستمر المستوى وتجميد الزيادات لمدة الثلاثة أشهر الأولى من عام 2026.

وحضر الاجتماعات مدير عام شركة تسويق النفط علي نزار، وممثل العراق في "أوبك" محمد عدنان.