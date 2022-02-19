النفط العراقية تعلن إنجاز 51% من مشروع استثمار "غاز الحلفاية" جنوبي البلاد

شفق نيوز/ اعلنت وزارة النفط العراقية، يوم السبت، انجاز نسبة 51‎% من مشروع استثمار الغاز المصاحب للعمليات النفطية في حقل الحلفاية بمحافظة ميسان.

ويهدف المشروع الى استثمار 300 مقمق (مليون قدم مكعب قياسي باليوم)، بحسب بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز.

وقال مدير عام شركة نفط ميسان علي جاسم، إن "هذا الانجاز يأتي في إطار جهود وخطط وزارة النفط وشركة النفط الوطنية العراقية عبر ذراعها التنفيذي شركة نفط ميسان لاستثمار الغاز المصاحب وتحويله إلى طاقة مفيدة".

وأشار جاسم الى ان "الشركة تواصل جهودها الرامية لتطوير هذا القطاع عبر تنفيذ المشاريع الحيوية ذات الجدوى الاقتصادية التي تنعكس على حياة المواطن بالدرجة الأولى من خلال دعم قطاع الكهرباء وتنفيذ مشروع معالجة الغاز في حقل الحلفاية بطاقة (300) مليون قدم مكعب قياسي".

وتابع ان "المشروع ينفذ من قبل شركة بتروچاينا الصينية والمقاول الرئيسية للحقل شركة CPECC الصينية فضلا عن مجموعة من الشركات الثانوية وبإشراف ومتابعة لجنة فنية مختصة في شركة نفط ميسان".

ولفت جاسم الى أن "مدة تنفيذ المشروع ( 30 شهراً) لبناء المنشآت، و (30شهراً ) أخرى للتشغيل والصيانة ، وبلغت نسب الانجاز الفعلي ( 51 ٪ ) لغاية تاريخ 14 شباط 2022، حيث من المقرر انجاز المشروع وبدء التشغيل التجريبي منتصف عام 2023".

وعن اهمية المشروع قال معاون المدير العام لشؤون الانتاج المهندس أحمد رحيم أحمد، وفقا للبيان إن "الجهود المشتركة تهدف الى معالجة جميع كميات الغاز المصاحب المنتج في حقل الحلفاية بطاقة (300) مقمق ، والاستفادة منها لتجهيز محطات توليد الطاقة الكهربائية بالغاز الجاف بالإضافة لانتاج الغاز السائل ( غاز الطبخ ) والكبريت ، فضلا عن إنتاج مكثفات النفط ( +C5 ) التي سيتم حقنها مع النفط المصدر لتحسين المواصفات المطلوبة إضافة لاستخدامها بالصناعات الاخرى".

واضاف ان "المشروع الذي سوف يوقف حرق الغاز في الحقل حفاظاً على البيئة قابل للتوسعة حيث سيعالج ايضا الغاز الخام من حقول الجهدالوطني (العمارة ، ونور ، والفائض من حقول ميسان".