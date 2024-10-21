النفط العراقية تعلن إعادة تشغيل مصفى كربلاء اعتبارا من الغد

شفق نيوز/ اعلنت وزارة النفط العراقية يوم الاثنين، ان يوم غد الثلاثاء سيتم البدء بإعادة تشغيل مصفى كربلاء بعد استكمال أعمال الصيانة.

وذكر بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان "ذلك جاء في الاجتماع الذي ترأسه وكيل الوزارة لشؤون التصفية حامد يونس مع ائتلاف الشركات الكورية الجهة المنفذة للمصفى والجهات المعنية في الوزارة".

ونقل البيان عن وكيل الوزارة قوله؛ إن "إعادة تشغيل المصفى تأتي ضمن توجهات الحكومة وبرنامجها الخاص بقطاع التصفية، فضلا عن توجيهات السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط السيد حيان عبدالغني ومتابعته المستمر"، مشيرا إلى انه سيتم تشغيل الوحدات الانتاجية تباعا، لحين استكمال تشغيلها جميعا وصولا الى الطاقات المتاحة للإنتاج في المصفى.