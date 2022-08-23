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النفط العراقية تعلن توفير بنزين "السوبر".. قريباً

Category: اقتصـاد

Date: 2022-08-23T11:55:51+0000
النفط العراقية تعلن توفير بنزين "السوبر".. قريباً

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الثلاثاء، عن قرب توفير البنزين "السوبر" في محطاتها العاملة .

وقالت الشركة العامة لتوزيع المشتقات النفطية التابعة للوزارة في بيان مقتضب، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنها "ستوفر البنزين السوبر المستورد عالي النقاوة في محطات تعبئة الوقود"

وعالمياً ينقسم البنزين إلى فئات متعددة، هي البنزين العادي (أقل من 95 "درجة النقاوة")، والبنزين المحسن عالي الأوكتين ( 95 درجة نقاوة)، وبنزين عالي الأوكتين، (98 درجة نقاوة )، حيث تختلف كل فئة عن أخرى في قوة وأداء المحرك لعمله بأفضل صورة وبطريقة طبيعية.

وتقوم محطات تعبئة الوقود في العراق بتوزيع البنزين العادي والبنزين عالي الأوكتين (95)، باستثناء اقليم كوردستان الذي توفر محطات البنزين فيه، السوبر بالاضافة إلى هذين النوعين.

 

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