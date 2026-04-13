تراجع كبير.. العراق يعلن إحصائية بصادرات النفط خلال الحرب

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة النفط عن مجموع الصادرات النفطية والإيرادات المتحققة لشهر آذار الماضي، بحسب الاحصائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو).

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، ورد لوكالة شفق نيوز، بلغت كمية الصادرات من النفط الخام بضمنها المكثفات (18) مليوناً و( 604) الفاً و(951) برميلاً، بإيرادات بلغت اكثر من (1) مليار و(957) مليوناً و(121) الف دولار.

وأشارت الإحصائية إلى أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر آذار الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (14) مليوناً و(561) الفاً و(534) برميلاً، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط اقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي (1) مليون و(271) الفاً و(200) برميلاً، فيما بلغت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان التركي مليونين و(772) الفاً و(217) برميلاً.