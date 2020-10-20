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النفط العراقية تعلن اطلاق البطاقة الوقودية رقم 4 بمقدار 100 لتر فترات متباينة

Category: اقتصـاد

Date: 2020-10-20T06:58:29+0000
النفط العراقية تعلن اطلاق البطاقة الوقودية رقم 4 بمقدار 100 لتر فترات متباينة

شفق نيوز/ اعلنت وزارة النفط يوم الثلاثاء عن اطلاق البطاقة الوقودية رقم 4 لاستلام النفط الأبيض بواقع 100 لتر.

وقال معاون مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ان " شركة توزيع المنتجات النفطية أطلقت البطاقة الوقودية رقم 4 لاستلام النفط الأبيض بواقع 100 لتر".

واضاف طالب ان "الشركة دعت المواطنين في بغداد الى مراجعة المنافذ التوزيعية في محطات تعبئة الوقود واعتبارا  من تاريخ 20 تشرين الاول الجاري لاستلام حصتهم المقررة من مادة النفط الابيض  وبسعر (15 الف دينار)". 

واكد  طالب حرص الشركة على تحقيق انسيابية عالية وعدالة في حصول المواطنين على مادة النفط الابيض وفق البطاقة الوقودية ، وستقوم الشركة باطلاق البطاقات الاخرى تباعاً ، وفق خطة وجدول تم اعداده للموسم الشتوي .

وفي نفس السياق اكد طالب في حديث لوكالة شفق نيوز ان "الشركة باشرت باطلاق النفط الابيض في المنطقة الشمالية ابتداء من 15 ايلول الماضي بموجب البطاقة الوقودية تم طبعها لهذا الغرض ،تمثل الحصة الشهرية للعوائل".

واوضح طالب ان "المنطقة الوسطى والجنوبية شرعنا بتوزيع النفط اسوة بالمناطق الشمالية على اساس البطاقة الوقودية وبواقع 100 لتر تمثل حصة شهرين".

واكد ان "الحصة الشتوية تم توفيرها لكل العوائل العراقية اضافة الى عوائل اقليم كردستان".

يذكر ان شركة توزيع المنتجات النفطية قد وزعت وعلى مدى الفترة الماضية البطاقات الوقودية الجديدة على وكلاء الحصة التموينية في بغداد من اجل تسليمها بدورهم للمواطنين .

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