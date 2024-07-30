النفط العراقية تعلن ارتفاع الخزين الفعلي للغاز السائل إلى أكثر من 133 ألف طن

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط العراقية يوم الثلاثاء، عن ارتفاع الخزين الفعلي للغاز السائل إلى أكثر من (133) ألف طن وارتفاع إنتاجه إلى أكثر من (7) الاف طن.

وقال وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز عزت صابر في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ان "معدل الإنتاج اليومي للغاز السائل المستلم من الشركات المنتجة قد بلغ (7370) ألف طن"، مشيراً إلى أن "إنتاج السائل يشهد زيادة بفضل تفعيل مشاريع استثمار الغاز التي يشهدها القطاع النفطي، مؤكداً ان "قطاع الغاز يحظى بدعم رئيس الوزراء ووزير النفط".

من جهته؛ قال مدير عام شركة تعبئة وخدمات الغاز أنمار علي حسين أن شركته نجحت في تحقيق انسيابية عالية في تلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الخدمية في العاصمة بغداد والمحافظات، من توفير أسطوانات الغاز السائل او تجهيز المجمعات والقطاعات الخدمية، إلى جانب تجهيز المركبات، مشيراً إلى أن معدل الاستهلاك اليومي قد بلغ (5700) ألف طن، وأن هناك فائضاً في كميات الغاز المنتج وطنياً وبين معدل وحجم الاستهلاك.

واضاف حسين؛ ان "المرحلة المقبلة تشهد العديد من المشاريع الداعمة لنمو وتطوير قطاع الغاز السائل، وفقاً للبرنامج الحكومي" بحسب البيان.