النفط العراقية تعلن احصائية اولية لصادراتها وايراداتها للشهر الماضي

شفق نيوز/ اعلنت وزارة النفط، يوم الاحد، عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر تشرين الاول الماض، بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو".

وقالت الوزارة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن كمية الصادرات من النفط الخام بلغت (89) مليونا (153) الفا و(899) برميلاً، بايرادات بلغت قرابة (3) مليار و(430) مليونا و (630 ) الف دولار".

واشارت الاحصائية الى أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تشرين الاول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت قرابة (86) مليون برميل ، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة ( 2) مليونا و( 867) الفا و( 637 ) برميلا والكميات المصدرة إلى الاردن بلغت ( 263) الف و(058) برميل".

وأشارت إلى أن "المعدل اليومي الكلي للصادرات بلغ ( 2 ) مليون و( 876) الف برميل"، موضحة أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ ( 38.480 ) دولارا".