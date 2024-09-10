النفط العراقية تعقد اجتماعا موسعا مع ALEXANDROS JV  في الولايات المتحدة

شفق نيوز/ استقبل نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبدالغني السواد، يوم الثلاثاء، وفد شركة (ALEXANDORS JV المتخصصة في مجال التصفية، وذلك في اليوم الثاني لزيارته إلى ولاية هيوستن الأمريكية.

وترأس وفد الشركة غسان هنودي، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الشرق الأوسط.

وأفادت وزارة النفط في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، بأن الاجتماع الموسع الذي عقد بين الطرفين شهد استعراضاً لواقع قطاع التصفية والتكرير في العراق، حيث تم تسليط الضوء على الإنجازات المحققة وارتفاع القدرات الإنتاجية للمشتقات النفطية التي وصلت إلى مستويات تحقيق الاكتفاء الذاتي لبعض المنتجات النفطية المهمة للاستهلاك المحلي.

كما أكد الوزير حرص الوزارة على تحسين نوعية الإنتاج وزيادة معدلاته عبر مشاريع وخطط تطوير مستقبلية.

وضم وفد شركة (ALEXANDORS JV) أيضاً كل من Mike Sarafa، المستشار القانوني للشركة، و Jeff DeRosia، مدير الطاقة، و Leon Saucir، مدير عمليات الطاقة، وسعد سهام المدرس، المستشار الاستراتيجي لشؤون الشرق الأوسط.

وحضر اللقاء أيضاً وكيل الوزارة لشؤون الغاز، عزت صابر، وسفير العراق في الولايات المتحدة نزار الخيرالله، ومستشار رئيس الوزراء فلاح العامري، ومدير عام شركة مصافي الجنوب، حسام حسين، ومدير عام دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة نصير عزيز، ومدير عام الدائرة الاقتصادية علاء الياسري.

وأشارت الوزارة إلى أن اللقاء يأتي في إطار تعزيز التعاون بين العراق وشركة (ALEXANDORS JV) وتطوير قطاع التصفية والتكرير بما يتماشى مع الاستراتيجيات المستقبلية لوزارة النفط العراقية.