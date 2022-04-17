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النفط العراقية تعتزم زيادة المنافذ الحكومية لتجهيز البنزين والغاز

Category: اقتصـاد

Date: 2022-04-17T13:10:06+0000
النفط العراقية تعتزم زيادة المنافذ الحكومية لتجهيز البنزين والغاز

شفق نيوز/ أعلن وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع حامد يونس، يوم الأحد، عزم وزارته زيادة المنافذ الحكومية لتجهيز البنزين والغاز السائل، وذلك بعد يومين من إضراب المحطات الأهلية عن العمل والذي تسبب بأزمة وقود كبيرة.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع العمليات القيادي الذي تعقده الوزارة بشكل دوري لمتابعة تجهيز الوقود لوزارة الكهرباء والمولدات السكنية والمواطنين والقطاع الخاص والمؤسسات الحكومية، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وأكد يونس ، "حرص الوزارة على تطوير العمل في منافذ تجهيز الوقود من خلال تنفيذ مشاريع جديدة لزيادة اعداد المنافذ الحكومية الخاصة بتجهيز البنزين والغاز السائل المخصص للمركبات".

وقال إنه "تم توجيه شركة توزيع المنتجات النفطية لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لمنع اي عملية تجاوز يؤدي إلى زيادة الاستهلاك المحلي من الوقود"، مشدداً على "اهمية استمرار الانسيابية في عمليات التجهيز".

وأضاف، أنه "تم الايعاز الى شركة تعبئة وخدمات الغاز الى تطوير العمل في مشروع اضافة منظومات الغاز للمركبات وزيادة عدد منافذ التجهيز في بغداد والمحافظات وبما يلبي الاحتياج والاستهلاك"، موضحاً أن "الوزارة تدرس حالياً زيادة عدد المنافذ الحكومية لتجهيز الوقود في بغداد".

وشهدت معظم محافظات العراق، الاسبوع الماضي، أزمة وقود كبيرة نتيجة إضراب المحطات الأهلية عن العمل اثر قرار لوزارة النفط الاتحادية.

ونتيجة لذلك حركت الوزارة دعاوى قضائية ضد محطات التعبئة الاهلية تلك والتي تمثل نحو 70% من المحطات العاملة في البلاد.

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