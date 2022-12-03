النفط العراقية تعتزم تعظيم الاحتياطي الوطني من "الثروة الهيدروكربونية"

شفق نيوز/ اكد وكيل وزارة النفط العراقية لشؤون الاستخراج كريم حطاب، يوم السبت، حرص الوزارة على تعظيم الاحتياطي الوطني من "الثروة الهيدروكربونية" عبر تكثيف عمليات المسح الجيولوجي التي تقوم بها الفرق الزلزالية لشركة الاستكشافات النفطية.

وقال حطاب خلال ترؤسه اجتماع مجلس ادارة الشركة بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الفرق الزلزالية والمسح الجيولوجي قد بذلت جهداً كبيراً خلال الفترة المنصرمة وخصوصا في المنطقة الغربية بمحافظة الأنبار ومحافظة نينوى وبعض المواقع بجنوب العراق، ونجحت بإجراء المسوحات للمواقع التي تشير الدراسات والتوقعات بوجود تراكيب هيدروكربونية للنفط والغاز وقد حققت نتائج طيبة".

وأضاف حطاب ان "خطط الوزارة تدعم جهود الشركة في هذا الاطار، من خلال تحديث الاجهزة والمعدات التخصصية، وتوفير فرص التدريب المحلية والخارجية ، والعمل والتدريب المشترك مع الشركات العالمية التخصصية، والعمل على توفير بيئة العمل المناسبة وتذليل المشاكل والصعوبات".

هذا وقد ناقش المجلس الفقرات المدرجة في جدول أعماله ومنها المحاور الادارية والمالية، اضافة الى استضافة مسؤولي الفرق الزلزالية للاطلاع على أهم النتائج المتحققة.