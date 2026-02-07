النفط العراقية تسجل ارتفاعاً على طلب المحروقات خلال العطلة

شفق نيوز- بغداد

ربطت وزارة النفط العراقية، يوم السبت، وجود ضغط على محطات الوقود بارتفاع الطلب على مادة البنزين بسبب العطلة، مشيرة إلى وجود إجراءات لرفع إنتاج البنزين لمواجهة الطلب على المحروقات.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الصاحب بدون الحسناوي لوكالة شفق نيوز، إن "لا صحة لوجود أزمة في البنزين"، مشيراً إلى أن "معدل الإنتاج يومياً 30 مليون لتر بينما معدل الاستهلاك قليلاً زاد وبلغ 33 مليون ونصف المليون بسبب العطلة وخروج الناس في أوقات متزامنة ووجود أعداد كبيرة من السيارات تنزل للشارع يومياً".

وأكد المتحدث، أن "البنزين متوفر ورخيص"، موضحاً أن الإنتاج "سيستقر في الأيام المقبلة من مصافي البصرة".

وتوقع المتحدث، أن يرتفع الإنتاج من البنزين المحسن "إلى 4 مليون لتر عالي الأوكتان وفقاً للبيانات الرسمية المعتمدة لهذا الشهر".

وكان مرصد "إيكو عراق" المختص بالشأن الاقتصادي المحلي، كشف في وقت سابق يوم السبت، عن توجّه حكومي لزيادة أسعار مشتقات النفط بهدف تعظيم إيرادات الدولة، محذراً من تداعيات هذه الخطوة لما قد تسببه من أضرار اقتصادية مباشرة على المواطنين وحركة السوق، في حين أكد أن العراق يحتل المرتبة السابعة عشرة عالمياً ضمن قائمة الدول الأرخص في أسعار البنزين.