النفط العراقية تستكمل مشروع ربط 28 ألف صهريج بمنظومة GPRS

شفق نيوز/ أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية، إحدى تشكيلات وزارة النفط العراقية، يوم الأحد، عن استكمال مشروع ربط الصهاريج بمنظومة GPRS (منظومة تتبع الحوضيات)، بعد شمول أكثر من 28 ألف صهريج حكومي وأهلي بالمشروع.

وقال مدير عام الشركة، حسين طالب عبود، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن المشروع تم استكماله بمتابعة مستمرة من نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، مشيراً إلى أنه يمثل جزءاً من مشروع كبير لأتمتة قطاع التوزيع في عموم البلاد. وبيّن أن المنظومة تُسهم في مراقبة حركة المنتجات النفطية إلكترونياً وأمنياً، وتحد بشكل كبير من عمليات التهريب أو المتاجرة.

وأضاف عبود أن المنظومة ترتبط بمركز بيانات موحد يتولى مراقبة حركة الصهاريج على مدار الساعة، ويمكن الرجوع إلى هذه البيانات عند الحاجة لتتبع مسار المركبة وتوقفاتها، مشيراً إلى أن تنفيذ المشروع تم بالتعاون مع وزارة الاتصالات/ شركة السلام العامة.

من جانبه، أوضح مدير هيئة التفتيش، علاء عدنان، أن الهيئة ماضية في اعتماد التكنولوجيا والتطبيقات الحديثة في أعمالها التفتيشية، لافتاً إلى أن الشركة بدأت تجني ثمار منظومة GPRS في الحد من التهريب والتلاعب، وضمان وصول المنتج النفطي إلى مستحقيه.