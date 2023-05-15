النفط العراقية تدعو الشركات العالمية للتنافس على تطوير (13) حقلاً وموقعاً استكشافياً

شفق نيوز/ أعلن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني عن دعوة الشركات العالمية المتخصصة بنشاطات الاستكشاف والتطوير والإنتاج الراغبة بالمشاركة في التنافس على الفرص الاستثمارية ضمن ملحق جولة التراخيص الخامسة التي تضم (13) حقلاً و موقعاً استكشافياً موزعة على المحافظات الشمالية والوسطى والجنوبية.

وقال عبد الغني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان "الاعلان عن ملحق جولة التراخيص الخامسة(+5) يأتي مكملاً مع ما تم الإعلان عنه من قبل الوزارة عام 2018 بخصوص جولة التراخيص الخامسة وما أعقبها في شهر شباط – فبراير من هذا العام 2023 من إبرام العقود مع الشركات الفائزة بجولة التراخيص الخامسة لتطوير عدد من الحقول والمواقع الاستكشافية الحدودية في المحافظات".

وأشار عبد الغني إلى أن "الوزارة تهدف من هذه الجولة الى تعزيز الإنتاج والاحتياطي النفطي والغازي، و تشجيع الاستثمار في القطاع النفطي بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة بتطوير الحقول والمواقع النفطية والغازية من خلال دعوتها للمشاركة في عملية التنافس في الجولة الجديدة المكملة والملحقة بجولة التراخيص الخامسة، والتي تضم (13) حقلاً وموقعاً نفطياً وغازياً، منها (4) رقع أو مواقع استكشافية من التي لم تُحال في الجولة الخامسة عام 2018، إضافة إلى (9) حقول ومواقع جديدة، تمت إضافتها الى ملحق هذه الجولة"

وتضم الحقول والمواقع والرقع الاستكشافية التالية:

1. رقعة الفاو - محافظة البصرة. 2. رقعة جبل سنام - محافظة البصرة. 3. رقعة الشهابي - محافظتي ميسان وواسط. 4. رقعة زرباطية - محافظة واسط. 5. حقل الديمة - محافظة ميسان. 6. رقعة قلعة صالح - محافظة ميسان. 7. حقل شرقي بغداد - الامتدادات الشمالية - محافظتي بغداد وصلاح الدين. 8. حقل الظفرية - محافظة واسط. 9. حقل علان - محافظة نينوى. 11. حقل ساسان - محافظة نينوى. 11. حقل بلكانة - محافظة صلاح الدين. 12. حقل أبو خيمة - محافظة البصرة. 13. حقول الفرات الأوسط (الكفل وغرب الكفل ومرجان).

وشدد وزير النفط على الالتزام بالمنهاج الحكومي، وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الموقر، بزيادة الاحتياطي النفطي والغازي، وإدامة وزيادة الإنتاج الوطني من النفط الخام، والغاز الحر، ومعالجة الغاز المصاحب للعمليات النفطية وتحويله الى ثروة وطاقة منتجة ومفيدة تغطي الحاجة المحلية، وخصوصاً لمحطات الطاقة الكهربائية وصناعة البتروكيماويات والأسمدة وغيرها، وتصدير الفائض منه الى الأسواق العالمية، لتحقيق الإيرادات المالية التي ترفد خزينة الدولة ، دعماً للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة، فضلاً عن النهوض بالواقع الاقتصادي لمحافظاتنا العزيزة في الشمال والوسط والجنوب وتوفير فرص عمل لأبنائها".

من جانبه قال المتحدث بإسم وزارة النفط عاصم جهاد ان الوزارة دعت الشركات العالمية المتخصصة بنشاطات الاستكشاف والتطوير والإنتاج الراغبة بالمشاركة في التنافس على الفرص الاستثمارية ضمن ملحق جولة التراخيص الخامسة الى تقديم طلباتها بصورة رسمية الى وزارة النفط/ دائرة العقود والتراخيص البترولية وعلى الموقع الالكتروني [email protected]في موعد أقصاه نهاية الدوام الرسمي ليوم 15 حزيران 2023 وأيضاً للاطلاع على الإجراءات والشروط المطلوبة، لغرض المشاركة في هذه الجولة، بعد اجتيازها عملية التأهيل المسبق وفق المعايير المعتمدة من قبل وزارة النفط وخصوصاً للشركات التي لم تخضع لعملية التأهيل مسبقاً، مؤكداً حرص وزارة النفط على تقديم الدعم والإسناد لعمل الشركات الاستثمارية وتوفير البيئة المناسبة، من أجل تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة"، وفقا للبيان.