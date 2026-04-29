النفط العراقية تدشن المرحلة الأولى لاستثمار غاز "بن عمر" بطاقة 80 مليون قدم مكعب يومياً

افتتحت وزارة النفط، اليوم الأربعاء، المرحلة الأولى من مشروع استثمار غاز بن عمر المُعجّل في حقل نهر بن عمر، في خطوة تهدف إلى تعزيز استثمار الغاز المصاحب ودعم منظومة الطاقة في العراق.

وبهذا الصدد قال وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز عزت صابر إسماعيل في كلمة ألقاها خلال الاحتفالية، إن المشروع أُنجز خلال فترة قياسية، إذ انطلقت الأعمال في الأسبوع الأول من هذا الشهر، وتم الانتهاء منها قبل نهايته، بفضل الجهود المتواصلة التي بذلتها الملاكات الفنية والهندسية على مدار الساعة".

وأكد أن "قطاع الغاز يحظى باهتمام استثنائي من قبل الحكومة ووزارة النفط، كونه يمثل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز أمن الطاقة”، مبيناً أن "الوزارة تعمل على تحقيق الاستثمار الأمثل للغاز، سواء المصاحب أو الحر، وبما يسهم في تقليل الهدر وتعظيم الإيرادات".

وأوضح وكيل الوزارة أن "المشروع يتضمن مدّ خط أنبوب بطول (5) كيلومترات وبقطر (20) عقدة، لربط المنظومة الغازية، بطاقة استثمارية أولية تتراوح بين (70 – 80) مليون قدم مكعب قياسي يومياً".

وتابع القول، إن المشروع سيسهم في تجهيز ما بين (55 – 65) مليون قدم مكعب قياسي يومياً من الغاز الجاف لتغذية محطات الكهرباء، وإنتاج ما بين (500 – 600) طن يومياً من الغاز السائل لتلبية احتياجات السوق المحلية، وكذلك إنتاج نحو (1800) برميل يومياً من المكثفات، بما يدعم الإيرادات الوطنية.