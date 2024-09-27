النفط العراقية تتحرك لتسعير الغاز الخام المنتج واستثماره بشكل كامل

شفق نيوز/ اكدت وزارة النفط العراقية، على ضرورة تسعير الغاز الخام المنتج واستثماره بشكل كامل، والحد من حرقه.

جاء ذلك خلال ترؤس وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج باسم محمد خضير، اجتماع تسعيرة الغاز الخام، بحضور وكيل الوزارة لشؤون الغاز عزت صابر، والمديرين العامين من الدوائر المعنية،و ممثلين عن شركتي نفط ذي قار وغاز الجنوب، حسبما ذكرته وزارة النفط في بيان اليوم الجمعة.

وذكر البيان أنه تم خلال الاجتماع مناقشة استثمار الغاز المنتج في محافظة ذي قار وآليات تسريع استثماره بشكل كامل، إلى جانب وضع خطة تسعير الغاز.

واكد الوكيل على ضرورة اتخاذ شركتي نفط ذي قار وغاز الجنوب والدوائر المعنية الإجراءات اللازمة لتعجيل الاستثمار، وتحديد تسعيرة موحدة لكافة الشركات الاستخراجية، بالإضافة إلى إعداد الدراسات والخطط المستقبلية لتطوير القطاع.

وأشار خضير إلى، حرص الوزارة على وضع سياسات فعّالة لتسعير الغاز الخام وتطوير البنية التحتية اللازمة لاستثماره بشكل كامل، بما يتماشى مع خطط الحكومة لزيادة الإنتاج الوطني من الغاز وتقليل حرق الغاز المصاحب، تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة وتعزيز الإيرادات الاقتصادية.