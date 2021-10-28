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النفط العراقية: ايرادات شهر ايلول زادت عن 6 مليارات دولار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-10-28T06:00:44+0000
النفط العراقية: ايرادات شهر ايلول زادت عن 6 مليارات دولار

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط العراقية، يوم الخميس، عن الاحصائية النهائية للكميات المصدرة من النفط الخام والايرادات المتحققة لشهر ايلول الماضي، مشيرة إلى أنها بلغت  6  مليارات و 777 مليوناً و 134 الف دولار أمريكي.

جاء ذلك في بيان اصدرته الوزارة، عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر ايلول الماضي، بحسب الاحصائية النهائية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو".

وبحسب البيان، الذي ورد إلى وكالة شفق نيوز، فأن كمية الصادرات من النفط الخام بلغت 92 مليونا و422 الفا و485 برميلاً (اثنان وتسعون مليونا واربعمائة واثنان وعشرون الفا واربعمائة وخمسة وثمانون برميلاً) ، بايرادات بلغت  6  مليارات و 777  مليوناً و 134 الف  دولار  (ستة مليارات وسبعمائة وسبعة وسبعون مليونا ومائة واربعة وثلاثون الف دولار).

وأشارت الاحصائية إلى أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر ايلول  الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 89 مليونا و224 الفا و  354   برميلاً ، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة، مليونان و922 الفاً و857 برميلاً، فيما بلغت الكميات المصدرة الى الاردن 275 الف و 274 برميلاً ، في وقت بلغ  معدل سعر البرميل الواحد  73.328  دولارا .

وأشار إلى أن الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل 34 شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي.

 

 

 

 

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