النفط العراقية تفتتح مصفى الشمال في بيجي قريبا: ينتج 150 ألف برميل باليوم

شفق نيوز/ أعلن ️وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، اليوم الاثنين، عن قرب افتتاح مصفى الشمال في بيجي بطاقة (150) الف برميل باليوم، فيما وصف المصفى بأن هذا المصفى يمثل تحدياً إضافة مهمة إلى الإنتاج الوطني.

وقالت وزارة النفط في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه "بعد أن تمكنت الملاكات الوطنية من إعادة اعمار مصفى الشمال في بيجي بوقت قياسي، وبطاقة تكريرية تبلغ (150) الف برميل باليوم، والذي من المؤمل افتتاحه قريباً.

ونقل بيان عن وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية حامد يونس خلال تفقده ومتابعته الميدانية لمشروع إعادة إعمار مصفى الشمال في بيجي بمحافظة صلاح الدين أن "الشركة تضع اللمسات النهائية لإنجاز مشروع إعادة اعمار مصفى الشمال الذي تعرض إلى التخريب والدمار بنسبة تصل إلى (90‎%‎)"، مبينا ان "الجهد الوطني يتمكن من إنجاز إعمار مصفى الشمال بطاقة (150 )الف برميل باليوم"

وأشار وكيل الوزارة إلى "حرص الحكومة والوزارة على اعادة اعمار هذا المصفى الذي يمثل تحدياً إضافة مهمة إلى الإنتاج الوطني، ويسهم في تغطية جزء مهم من الحاجة المحلية للمواطنين، وللمنشآت الصناعية ومحطات الطاقة الكهربائية".

ولفت يونس إلى "الدور الكبير لرئيس مجلس الوزراء بدعم جهود الوزارة في الاسراع بانجاز مراحل اعادة الإعمار واعادة الحياة للمصفى، من خلال متابعته الحثيثة إلى جانب متابعة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط"، معبراً عن أمله "في افتتاح المشروع خلال الفترة القليلة المقبلة".

من جهته قدم مدير عام شركة مصافي الشمال عدنان محمد حمود "شرحاً موجزاً عن التحضيرات الفنية والهندسية للتشغيل التجريبي للمصفى"، بحسب البيان.

وبينت الوزارة أن "الجولة التفقدية لوكيل الوزارة شملت عقد اجتماع للمسؤولين في الشركة ثم تفقد الأعمال الجارية في الوحدات الانتاجية للمصفى واللقاء بالمسؤولين والعاملين".

ولفتت الوزارة إلى أن "الجهد الوطني قد تمكن في العام الماضي من إعادة إعمار مصفى صلاح الدين /1 ، وصلاح الدين /2 ، بطاقة 70 ألف برميل باليوم لكل منهما، ضمن مجمع مصافي الصمود في بيجي بمحافظة صلاح الدين، الذي يضم أيضاً مصفى الشمال بطاقة 150 الف برميل باليوم ، ومصفى الزيوت والدهون".