النفط العالمي يرتفع مع تراجع خام البصرة وهبوط سلة أوبك

ارتفعت أسعار النفط العالمية، يوم الخميس، مدفوعة بصعود العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي وخام برنت، فيما سجلت أسعار النفط العراقي تراجعاً بالتزامن مع انخفاض سلة منظمة أوبك بأكثر من 4%.

وبحسب بيانات الأسواق، صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 91.69 دولاراً للبرميل، محققاً مكاسب بلغت 3.01 دولارات بما يعادل 3.39%، كما ارتفع خام برنت إلى 97.29 دولاراً للبرميل بزيادة بلغت 3 دولارات أو بنسبة 3.18%.

في المقابل، تراجعت أسعار النفط العراقي، إذ انخفض خام البصرة الثقيل إلى 96.19 دولاراً للبرميل، متراجعاً بمقدار 1.19 دولار أو بنسبة 1.22%، كما هبط خام البصرة المتوسط إلى 98.29 دولاراً للبرميل بانخفاض بلغ 1.20%.

وأظهرت البيانات أيضاً تراجع سلة أوبك إلى 107.37 دولارات للبرميل، بخسائر بلغت 5.01 دولارات أو ما نسبته 4.46%.

كما انخفض خام دبي إلى 102.59 دولاراً للبرميل بنسبة 0.74%، فيما هبط خام الأورال الروسي إلى 92.95 دولاراً بانخفاض 3.50%.

وعلى مستوى الخامات الخليجية، تراجع الخام العربي الخفيف السعودي إلى 105.27 دولارات للبرميل بنسبة 1.06%، بينما انخفض خام الكويت التصديري إلى 120.81 دولاراً للبرميل بنسبة 2%.