النفط الحامضي الأمريكي يسبب انخفاضا في أسعار خام البصرة العراقي

شفق نيوز/ تعاقدت شركات ومصافٍ آسيوية لتكرير النفط، في كوريا الجنوبية والصين، على شراء حمولة قدرها 5 ملايين برميل من النفط الحامض (عالي الكبريت)، من منصة النفط الأميركية، خلال سبتمبر/أيلول المقبل، للاستفادة من انخفاض الأسعار في الأسابيع الأخيرة.

ووفقا لرويترز فانه المصادر أرجعت اهتمام البلدان الآسيوية بشراء النفط الأميركي الحامض، إلى استمرار ضبط الإنتاج في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تأخر عودة الإنتاج الإيراني للأسواق الدولية.

وبينت أن مصفاة تكرير في كوريا الجنوبية اشترت 3 ملايين برميل من النفط الحامض، في حين اشترت شركة "يونيبيك" الصينية مليوني برميل.

وأضاف تجار آخرون أن إقبال الشركات الآسيوية على شراء خام منصة "مارس" الأميركي سبّب انخفاضًا جزئيُا في أسعار إمدادات الشرق الأوسط، مثل خام البصرة العراقي.

من جانبه، أكد المتخصص في شؤون الطاقة بـ"آي سي إيه بي يونايتد"، سكوت شيلتون، أن أسعار الخام الأميركي أصبحت رخيصة نسبيًا، بالمقارنة بباقي العالم، مشيرًا إلى أن الصادرات الأميركية زادت لهذا السبب.

وتوقّع أحد كبار المصدرين في أميركا ظهور عمليات تشغيل لمصافي تكرير أخرى في أميركا، رغم آثار فيروس كورونا، والتوقعات بخفض المتحور دلتا الطلب على الإنتاج، وإطلاق الصين مخزونها الإستراتيجي من احتياطات النفط الخام.

ويقوم العراق بتصدير ثلاث انواع من الخامات وهي خام البصرة الخفيف والمتوسط والثقيل.