النفط الاتحادية تؤكد تعرض مخازن في حقل البزركان لهجوم بمسيرات

أعلنت وزارة النفط الاتحادية، ليل السبت، عن تعرُّض مخازن تابعة لها في حقل البزركان النفطي لهجوم بطائرات مسيرة مجهولة.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: لم يسفر الهجوم عن أي إصابات بين موظفي الشركة.

وأضافت "تُهيب الشركة بكافة العاملين الأبطال من ملاكات الجهد الوطني أخذ الحيطة والحذر، والالتزام التام بتعليمات السلامة المهنية، في ظل التحديات والظروف الراهنة".

وكان مصدر أمني، في ميسان جنوبي العراق، أفاد مساء السبت، باستهداف حقل البزركان النفطي بست طائرات مسيّرة "مجهولة المصدر".

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "ست طائرات مسيّرة مجهولة المصدر استهدفت، مساء اليوم، حقل البزركان النفطي في ميسان"، مبيناً أن "الهجوم طال شركات أجنبية عاملة داخل الحقل".

وأضاف أن "الاستهداف أسفر عن أضرار مادية فقط من دون تسجيل خسائر بشرية"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.