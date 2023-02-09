"النساء المستفيد الأول" .. تراجع الدولار يحرّك سوق الذهب في السليمانية (صور)

شفق نيوز / منذ ثلاثة أيام وحتى الآن، يواصل الدولار الأمريكي هبوطه الدراماتيكي أمام الدينار العراقي، في أسواق محافظة السليمانية بإقليم كوردستان، حتى وصل حالياً إلى مستوى 150 ألفا مقابل 100 دولار في وقت يبلغ السعر الرسمي للدولار 130 ألف دينار بعدما وصل في الأسبوع الماضي لقرابة 170 ألفا.

ومع هبوط العملة الأجنبية فإن أسواق الذهب العراقية سجلت إقبالاً كبيراً من الزبائن لشراء المعدن الأصفر، وخاصة النساء كأكبر المستفيدين من الوضع الحالي وسط تحذيرات من شراء المزيف.

الذهب يتراجع

وتراجع سعر الذهب المُباع في اسواق السليمانية بنسبة 30 % عما كان عليه خلال الأسبوع الماضي، كما يقول ازاد عمر المتحدث باسم اتحاد صياغ السليمانية لمراسل وكالة شفق نيوز، ويضيف بالقول "كان سعر غرام الذهب عيار 18 بلغ 405 آلاف دينار، فيما تراجع سعره هذا اليوم الى 325 الف دينار للمثقال الواحد".

ملاذ آمن وزينة

ومن سوق السليمانية المختص ببيع الذهب يقول أحد صاغة الذهب لوكالة شفق نيوز، إن "معظم الشعب العراقي يفضلون اقتناء الذهب؛ خاصة في الأزمات، كونهم لا يعتمدون على المصارف لإيداع الأموال بسبب عدم الثقة بالبنوك".

ويضيف "يعد الذهب للعراقيين وخصوصا النساء ملاذاً آمناً واستثماراً طويل الأجل إضافة إلى اعتباره نوعا من الزينة والرفاهية"، مؤكداً أن "حركة سوق الذهب أصبحت أفضل من الأيام الماضية بسبب تراجع قيمة الدولار أمام الدينار العراقي".

ويبين الصائغ أن "كثيراً من الناس في الإقليم يقبلون على شراء الذهب لأمرين؛ الأول للربح من خلال بيعه بعد فترة قصيرة لأن أسعار الذهب في تغير مستمر، والثاني للتحوط من الأزمات المالية بالنظر إلى عدم ثقة البعض بالعملة المحلية".

قراءة اقتصادية

ويحدد الباحث الاقتصادي هاوري كارزان عدة عوامل أدت لارتفاع حيازة الذهب عند العراقيين خلال الفترة الحالية.

ويوضح كارزان لوكالة شفق نيوز أن "تلاعب بعض المصارف الخاصة وجهات غسيل الأموال بالدولار من جهة، وتهريبه براً وجواً نحو دول معينة من جهة أخرى إضافة للتشديد الأميركي على الحوالات الخارجية مع إمكانية فرض عقوبات على عدد من المصارف العراقية؛ كلها أمور أدت إلى لجوء الناس لشراء الذهب".

ويشير كارزان إلى أن "المعدن النفيس أكثر أهمية لأنه محدود العرض ويشهد طلباً متزايداً وهو ما يعطي الأمن للمستثمر والمُشتري أكثر من الدولار الذي يشهد تراجعاً في العراق".

الدولار لم يستقر لغاية الآن

ويوضح المتحدث الرسمي باسم سوق البورصة في السليمانية جبار گوڕان لوكالة شفق نيوز إن "سعر الدولار في بورصة السليمانية هذا اليوم وصل إلى 150 الف دينار لكل 100 دولار".

ويضيف گوڕان، ان "عملية استقرار سعر الدولار تحتاج لفترة زمنية، واتوقع ان بعد إقرار الموازنة سيكون الوضع أفضل بكثير، لهذا يتطلب من المواطنين عدم التعجل في اتخاذ القرارات المبنية على التوقعات او التصريحات غير العلمية بهذا الشأن".