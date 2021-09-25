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النزاهة: الاموال المنهوبة من العراق أرقام تخمينية مسجلة بأسماء وهمية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-09-25T09:27:15+0000
النزاهة: الاموال المنهوبة من العراق أرقام تخمينية مسجلة بأسماء وهمية

شفق نيوز/ أكدت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم السبت، أن الاموال المنهوبة من العراق سجلت بأسماء وهمية في عدة دول، مشيرة إلى منح "مكافئات مالية" لإعادة تلك الاموال.

وقال مدير الدائرة الادارية والمالية في الهيئة جاسم باسم لوكالة شفق نيوز، إن "مبالغ الاموال المنهوبة من العراق قبل 2003، أرقام تخمينية على اعتبار أن معرفة الاموال صعب جداً لأنها  سجلت بأسماء وهمية في زمن النظام السابق".

وأضاف أن "احصائية الاموال المنهوبة من العراق قبل وبعد 2003 غير معروفة ولا يمكن معرفتها".

وبين جاسم، أن "هناك مبادرة لإعادة الاموال وفق القانون على إن يستحصل الشخص على مكافئات مالية من الاموال العائدة إلى خزينة الدولة".

واختتم في العاصمة بغداد، يوم 16 ايلول الحالي مؤتمراً دولياً لاسترداد الأموال المنهوبة عقد لعلى مدى يومين، وخرج  بـ18 توصية.

وجرى رفع التوصيات الى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب وإيداع نسخة منه لدى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

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