النجف.. 160 مشروعاً خدمياً بينها متلكئة تتجاوز قيمتها 40 مليار دينار عراقي

شفق نيوز- النجف

كشف رئيس لجنة الإعمار في مجلس محافظة النجف طيف الحاتمي، اليوم الأحد، عن وجود أكثر من 160 مشروعاً خدمياً كبيراً ومتنوعاً في المحافظة، موزعة بين مركز المدينة والأقضية والنواحي، وتشمل إكساء الطرق، وإنشاء بنايات حكومية، وجسور، وشبكات المجاري والمياه والكهرباء، إضافة إلى شوارع متعددة.

وقال الحاتمي لوكالة شفق نيوز، إن أكبر المشاريع في المحافظة تعود للحكومة الاتحادية، وقد أُحيل تنفيذها من قبل وزارة البلديات، من بينها مشروع ماء الزرگة الكبير الذي أُحيل قبل أكثر من 13 سنة، مبيناً أن هذه المشاريع انتهت مددها التعاقدية، إلا أن العمل فيها ما يزال يشهد تلكؤاً وتأخيراً.

وأشار إلى أن قيمة مبالغ المشاريع المتلكئة تتجاوز 40 مليار دينار عراقي، لافتاً إلى أن حكومة المحافظة تتابع هذا الملف، حيث جرى اتخاذ إجراءات لاستكمال أجزاء من هذه المشاريع، على أن يُستكمل ما تبقى منها على مراحل لاحقة.

وبيّن رئيس لجنة الإعمار أن محافظة النجف لم تعد تعتمد بشكل كامل على المشاريع المركزية أو موازنة بغداد، بل اتجهت إلى مصادر تمويل أخرى، من بينها موازنة مطار النجف الدولي، التي أسهمت في إنجاز مشاريع مهمة، مثل مجسر المطار وطريق المطار، إضافة إلى امتداد الطريق باتجاه الكوفة وشارع المعمل، فضلاً عن مشاريع أخرى ممولة من أموال المطار.

ولفت الحاتمي إلى التوجه نحو الموارد المحلية، ولا سيما موارد بلدية النجف، حيث جرى استثمار رصيد البلدية في توسيع الشوارع وإكساء عدد من الطرق، مؤكداً أن العمل مستمر في عدة مجالات خدمية.

وفيما يخص الواقع المالي، أكد الحاتمي أن المحافظة لم تحصل منذ نحو ستة أشهر على مشاريع جديدة، ومن المتوقع أن يستمر هذا الحال خلال الأشهر الستة المقبلة، بسبب عدم وجود تخصيصات مالية، موضحاً أن بعض المشاريع يُعاد استئنافها أحياناً عبر الضغوط، إلا أن الموازنة العامة للمحافظة، ومشاريع الأقضية والنواحي والأولويات، لم تُقر حتى الآن، وهو ما عدّه من الأمور المؤسفة في المحافظة.