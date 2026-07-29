النجف تنصب موقعاً جديداً لحفر بئر نفطي في رقعة القرنين (صور)

شفق نيوز- النجف

أعلن محافظ النجف يوسف كناوي، يوم الأربعاء، تنصيب موقع جديد في رقعة القرنين النفطية، تمهيداً للمباشرة بحفر بئر استكشافي جديد، في إطار أعمال الاستكشاف النفطي التي تشهدها المحافظة.

وقال كناوي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "أعمال تنصيب وتجهيز موقع الحفر الجديد جرت في رقعة القرنين، استعداداً لبدء عمليات حفر البئر الجديد، مبيناً أن العمل يأتي ضمن خطة تطوير واستكشاف الثروات النفطية في المحافظة".

وكان محافظ النجف قد أعلن في وقت سابق أن رقعة القرنين شهدت حفر بئرين، وأن الشركة الصينية المكلفة أنهت عمليات الاستكشاف، مع توقعات بالبدء بإنتاج النفط الخام خلال عام.

وتعد رقعة القرنين من أبرز الرقع الاستكشافية في النجف، وتمتد على مساحة تقارب 8773 كيلومتراً مربعاً بمحاذاة الحدود العراقية السعودية، فيما أظهرت عمليات الاستكشاف مؤشرات واعدة بوجود النفط والغاز.