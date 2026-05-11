النجف تلغي العويقلة وتدفع باتجاه "الحاكم الحدودي" مع السعودية

شفق نيوز- النجف

أعلن مستشار محافظ النجف لشؤون الصناعة شهيد العارضي، يوم الاثنين، عن تشكيل لجنة برئاسته لزيارة موقع منفذ "الحاكم الحدودي" مع السعودية والطريق المؤدي إليه، برفقة الدوائر الحكومية المعنية، للاطلاع ميدانياً على واقع المشروع ومتطلبات تنفيذه.

وقال العارضي لوكالة شفق نيوز، إنه تم إلغاء مشروع منفذ العويقلة الحدودي والتحول رسمياً إلى منفذ الحاكم الحدودي، بموجب محضر مصادق عليه من قبل محافظ النجف، لكونه أكثر جدوى اقتصادية، مشيراً إلى أن المسافة بين المنفذين تبلغ نحو (78) كيلومتراً.

وأضاف أن مشروع المنفذ والمنطقة الحرة أُحيلا إلى شركة الرضا الاستثمارية، مبيناً أن منفذ الحاكم يتميز بقربه من مركز محافظة النجف، كما يقع في نهاية طريق الحج البري، ما يمنحه أهمية اقتصادية وتجارية كبيرة.

وأشار إلى أن أعمال إكساء طريق الحج البري أنجز منها نحو (227) كيلومتراً، فيما تبقى (212) كيلومتراً قيد الإنجاز، لافتاً إلى أن الشركة الاستثمارية ستتولى إنشاء البنى التحتية للمنفذ والطريق المؤدي إليه.

وأكد العارضي أن افتتاح منفذ الحاكم الحدودي والمنطقة الحرة سيسهم في توفير فرص عمل واسعة، متوقعاً أن يسهم المشروع في تقليل معدلات البطالة ليس في النجف فقط، بل في المحافظات المجاورة أيضاً.

وبين أن الجهات المعنية بانتظار استحصال الموافقة الرسمية من المملكة العربية السعودية للمباشرة بالإجراءات النهائية الخاصة بافتتاح المنفذ وتشغيله.