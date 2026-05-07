النجف تدخل عصر النفط.. احتياطيات بمليارات البراميل واقتراب مراحل الاستخراج

شفق نيوز- النجف

أعلن رئيس مجلس محافظة النجف حسين العيساوي، يوم الخميس، عن تحقيق تقدم كبير في مشروع تطوير حقل القرنين النفطي.

وقال العيساوي لوكالة شفق نيوز، إن "الفرقة الزلزالية التابعة لوزارة النفط باشرت أعمالها بعد جهود مشتركة بين الحكومة المحلية ووزارة النفط، فيما تواصل الشركة الصينية إجراءات الاستكشاف تمهيداً لمرحلة الاستخراج"، مشيراً إلى أن "التوقعات الأولية تشير إلى وصول احتياطيات آبار النجف إلى نحو 10 مليارات برميل من النفط".

وأضاف أن "العمل جارٍ أيضاً في مناطق الفرات الأوسط، حيث ستنطلق عمليات المسح الزلزالي المشتركة بين محافظات النجف والديوانية وكربلاء وبابل، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني والمحلي وتوفير فرص عمل واسعة لأبناء المحافظة".

وبيّن العيساوي أن "حقل القرنين النفطي من المؤمل أن يشهد بدء عمليات الاستخراج خلال أقل من عام، ما سيشكل تحولاً اقتصادياً مهماً للنجف".

وتتولى شركة "زينهوا" الصينية، عبر شركة القرنين بتروليوم (QPC) وبالتنسيق مع شركة نفط الوسط، تشغيل رقعة القرنين النفطية التي أُحيلت ضمن جولات التراخيص النفطية، حيث جرى توقيع عقد الاستكشاف والتطوير في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2024، وتم تفعيل العقد في 18 تشرين الثاني من العام نفسه، قبل نقل التشغيل إلى شركة QPC في أيار/مايو 2025.

من جانبها، أعلنت وزارة النفط أن نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط المهندس حيان عبدالغني السواد استقبل وفداً من شركة “زينهوا” الصينية، جرى خلاله بحث مراحل تطوير رقعة القرنين الاستكشافية وحقل شرقي بغداد الجنوبي، مؤكداً تحقيق اكتشاف نفطي جديد في الرقعة ضمن جولة التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة.

وأوضح الوزير أهمية تسريع تنفيذ المشاريع النفطية لضمان ديمومة إنتاج النفط الخام واستثمار الغاز المصاحب، فيما استعرضت الشركة مراحل العمل وخطط زيادة الإنتاج والاستثمار السريع للرقعة.

وتعد رقعة القرنين، الواقعة جنوب غرب العراق ضمن حدود محافظة النجف الأشرف بمحاذاة الحدود العراقية ـ السعودية، من أبرز الرقع الاستكشافية الواعدة، إذ تبلغ مساحتها نحو 8773 كم².

وبحسب البيانات الرسمية، تمت المباشرة بحفر البئر الاستكشافي الثاني “Shams-11” في 10 كانون الثاني/يناير 2026، وأسفرت النتائج في 24 شباط 2026 عن اكتشاف هيدروكربوني محتمل يُقدّر بنحو 8.8 مليار برميل ضمن تكوين (MUS) وعلى عمق يتراوح بين 1916 و1965 متراً، بمعدل إنتاج يومي بلغ 3248 برميلاً من النفط الخفيف.

كما أنجزت شركة الاستكشافات النفطية أعمال المسح الزلزالي ثنائي الأبعاد لمساحة بلغت 2850 كم² خلال مدة قياسية انتهت في 15 آذار/مارس 2026.