النجف تحقق نجاحاً "كبيراً" بتجربة زراعة الفراولة (صور)

شفق نيوز/ أفاد قسم الإرشاد الزراعي في محافظة النجف، يوم الجمعة، بتحقيق نجاح "كبير" في تجربة زراعة فاكهة الفراولة بالمحافظة.

وقال ناصر الفتلاوي لوكالة شفق نيوز، إن قسمه "حقق نجاحا كبيرا بزراعة محصول الفراولة بالمحافظة على مساحة 500 متر مربع داخل بيوت بلاستيكية كتجربة أولية لزراعة هذه الفاكهة في النجف".

وأضاف، أن "عملية الزراعة كانت في بادئ الأمر عن طريق شتلات أهداها أحد الأشخاص للقسم"، لافتا إلى أن "انتاج الثمار بدأ منذ مطلع العام الجاري وسيستمر لغاية مطلع الشهر المقبل".

وتابع الفتلاوي بالقول، "بعدها سيقوم النبات بإعادة بناء نفسه بنفسه، والنمو من جديد من خلال التعلق بالأرض والامتداد فيها استعدادا للموسم القادم".

وأشار إلى أن "الكمية المنتجة تبلغ 25 كغم كل 3 او 4 أيام وبسعر من 3 إلى 5 الاف دينار للكيلوغرام الواحد"، موضحا ان "المساحة المزرعة بإمكانها ان تنتج أكثر لو استحصلت الدعم الحكومي المناسب لها من سماد وغيرها من الأمور، حيث أن هذه الفاكهة تعد موردا اساسيا واقتصاديا مهما، وان إنتاجها الحالي بهذه الوضعية يعادل إنتاج 500 كغم من محصول الخيار".

ولفت الفتلاوي، أن " فراولة النجف تمتاز بطعمها الحلو جدا والذي يختلف بشكل كبير عن الفراولة المستوردة "، مؤكدا أن "هناك خطة لتعميم زراعتها الموسم المقبل لدى بعض الفلاحين في المحافظة، لزيادة عملية الإنتاج".