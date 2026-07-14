النجف تبدأ مسحاً للباعة المتجولين وإحصاءً إلكترونياً للمناحل لأول مرة

شفق نيوز - النجف

أعلن مدير مديرية إحصاء محافظة النجف، حسام الدين أحمد، اليوم الثلاثاء، أن المديرية باشرت بتنفيذ مشروع مسح الوحدات المتنقلة لعام 2026، الذي يستهدف الباعة المتجولين، بهدف توفير قاعدة بيانات دقيقة عن هذا النشاط الاقتصادي.

وقال أحمد لوكالة شفق نيوز، إن "المسح يهدف إلى حصر وتوفير مؤشرات تفصيلية عن نشاط الوحدات المتنقلة، تشمل عدد الوحدات العاملة، وأعداد العاملين، والأجور والمبيعات، إضافة إلى الهامش التجاري والمستلزمات السلعية والخدمية، إلى جانب مؤشرات أخرى ضرورية لتقييم أداء هذا النشاط ووضع السياسات اللازمة لتطويره".

وأضاف أن "بيانات المسح ستُستخدم أيضاً لأغراض إعداد الحسابات القومية واحتساب الأرقام القياسية، وفق دليل النشاط الاقتصادي الدولي (ISIC4) – التعديل الرابع"، مبيناً أن "المسح شمل ألف عينة من الباعة المتجولين في محافظة النجف".

وفي سياق متصل، أوضح أحمد أن مديرية الإحصاء نفذت بالتعاون مع مديرية زراعة محافظة النجف تجربة ميدانية لمسح المناحل في ناحية العباسية.

وأشار إلى أن "التجربة هدفت إلى اختبار البرنامج الإلكتروني الخاص باستمارة المسح، إذ سينفذ المشروع إلكترونياً بشكل كامل، وهي المرة الأولى التي يُطبق فيها هذا الأسلوب في المحافظة"، مؤكداً أن مديرية إحصاء النجف باشرت حالياً بجمع إطار المناحل وإحصاء أعداد النحالين في المحافظة، تمهيداً لاستكمال تنفيذ المسح الإلكتروني الشامل.