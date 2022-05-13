المياه تجبر طوز خورماتو على خفض خططها الزراعية ومسؤول: الأزمة ستتفاقم بعودة النازحين

شفق نيوز/ كشف مسؤول محلي في قضاء طوز خورماتو بمحافظة صلاح الدين، يوم الجمعة، عن "أزمة مائية" يعيشها القضاء قللت من خططه الزراعية، مؤكداً أن الأزمة ستتفاقم في حال عودة نازحي قرى بسبب أحداث (داعش).

وقال قائممقام طوز خورماتو، شرقي صلاح الدين، حسن زين العابدين، لوكالة شفق نيوز" إن "القضاء يعتمد على قناة ري كركوك الممتدة من قضاء الحويجة وتوابعه، جنوب غربي كركوك، وصولاً إلى مناطق جنوب كركوك ومن ثم طوز خورماتو وبإيرادات شحيحة دفعت الموارد المائية إلى خفض الخطط الزراعية بنسبة 70% لتامين مياه الشرب والاحتياجات الأساسية".

وأضاف ان "شحة الإيرادات المائية يعود الى التجاوزات على مياه قناة ري كركوك من مناطق جنوب غربي كركوك وصولا الى حدود طوز خورماتو" مبيناً أن "الاحتياجات الأساسية للمياه تحت السيطرة".

وعن أزمة المياه وتأثيرها على الواقع الزراعي أوضح قائممقام الطوز أن "غالبية القرى الزراعية مازالت نازحة منذ 7 سنوات ولم تعد حتى الآن ولو عادت فإن الازمة المائية ستتفاقم بشكل كبير"، داعياً في الوقت ذاته الى "إعادة أهالي 36 قرية نازحة إلى مناطقها وانهاء مأساتها الإنسانية والمعيشية في مناطق أخرى".

ويقع قضاء طوزخورماتو شمال شرق العراق وتتبع إداريًا إلى محافظة صلاح الدين منذ إجراء التعديلات الإدارية عام 1976 حيث كانت قبل ذلك تتبع محافظة كركوك، ويبلغ سكان القضاء نحو 119000 نسمة، وتسكنه المكونات الكوردية والتركمانية والعربية.