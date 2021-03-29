الموصل.. مصفى القيارة متوقف عن العمل بسبب عدم تصريف المنتج

شفق نيوز/ توقف مصفى القيارة النفطي جنوبي الموصل، عن العمل، بسبب امتلاء الخزانات بإنتاج المصفى.

وقال عزام سعدي مدير مصفى القيارة لوكالة شفق نيوز؛ إن ما ينتجه المصفى يتم توريده لشركة المنتوجات النفطية التي توقفت عن سحب وتصريف ما ينتجه المصفى، مشيرا إلى أن مسؤوليتهم الإنتاج فقط ولا يعلمون سبب توقف شركة المنتوجات عن تصريف الإنتاج.

وأوضح سعدي؛ ان طاقة المصفى الانتاجية كانت تعتمد على معدل السحب والتصريف فقد كان ينتج المصفى يومياً قرابة 250 طنا يومياً من الاسفلت و 100 مكعب من زيت الغاز الثقيل، و 65 متر مكعبا من زيت الخليط، وهذه الطاقات هي لوحدة انتاجية واحدة فقط ولم يكن بالامكان تشغيل وحدات اخرى لعدم وجود تصريف للمنتوج.

أما عن سبب التوقف قال سعدي إنه لا يعلم السبب الحقيقي وقد خاطب الجهات المعنية بكتب رسمية وينتظر الاجابة منهم.