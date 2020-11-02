سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

الموجة الثانية من كورونا قد تدحرج برميل النفط الى دون الـ35 دولاراً

Category: اقتصـاد

Date: 2020-11-02T19:28:22+0000
الموجة الثانية من كورونا قد تدحرج برميل النفط الى دون الـ35 دولاراً

شفق نيوز/ رجح خبير في شؤون الطاقة في العراق، يوم الاثنين، انخفاض سعر برميل النفط الواحد إلى دون 35 دولاراً في الفترة المقبلة بسبب الموجة الثانية لجائحة كورونا.

وقال الخبير فرات الموسوي وهو أكاديمي لـوكالة شفق نيوز، إن "الموجة الثانية من جائحة كورونا تسببت بارتفاع معدل الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة والدول الأوروبية، الأمر الي تسبب بتوقف المعامل والمصانع عن العمل بسبب الإجراءات الصحية والإغلاق التام في تلك الدول".

وأضاف الموسوي؛ أن "هذا الإغلاق أثر اقتصادياً وتسبب بانخفاض أسعار النفط، ويصبح حاليا خام برنت 37 دولاراً والخام الأمريكي 35 دولاراً"، مشيرا إلى أن "هذه الأسعار سوف تراوح في مكانها بالثلاثين وقد ينخفض السعر إلى دون 35 دولاراً في الفترة المقبلة لغاية نهاية العام الحالي".

وفرضت عدد من الدول الأوروبية إغلاقا تاما لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

وانخفضت اسعار برنت بواقع 1.16 دولاراً او ما يعادل 3.1% لتصل الى 36.78 دولاراً صباح الإثنين.


related

توقعات بهبوط الطلب على النفط لأول مرة في 10 سنوات

Date: 2020-02-14 07:54:06
توقعات بهبوط الطلب على النفط لأول مرة في 10 سنوات

هل يغير الوباء قواعد اللعبة في قطاع النفط؟

Date: 2020-03-30 17:09:39
هل يغير الوباء قواعد اللعبة في قطاع النفط؟

البرلمان العراقي يصدر 8 توصيات للحكومة لتجنب مخاطر ازمة اقتصادية عالمية

Date: 2020-03-12 13:13:51
البرلمان العراقي يصدر 8 توصيات للحكومة لتجنب مخاطر ازمة اقتصادية عالمية

إنخفاض أسعار النفط بعد إصابة ترامب بكورونا

Date: 2020-10-02 08:55:39
إنخفاض أسعار النفط بعد إصابة ترامب بكورونا

صحيفة بريطانية: انخفاض اسعار النفط اخطر على العراق من داعش وكورونا

Date: 2020-05-09 07:14:15
صحيفة بريطانية: انخفاض اسعار النفط اخطر على العراق من داعش وكورونا

النفط ينخفض مع تضرر الطلب بفعل كورونا ومشكلة الاسعار

Date: 2020-03-16 11:57:37
النفط ينخفض مع تضرر الطلب بفعل كورونا ومشكلة الاسعار

اسعار النفط تقفز بعد اعلان حالة طوارئ

Date: 2020-01-31 08:57:13
اسعار النفط تقفز بعد اعلان حالة طوارئ

كورونا يهبط بالنفط لأدنى مستوى في أكثر من عام

Date: 2020-02-04 07:46:16
كورونا يهبط بالنفط لأدنى مستوى في أكثر من عام