الموجة الثانية من كورونا قد تدحرج برميل النفط الى دون الـ35 دولاراً

شفق نيوز/ رجح خبير في شؤون الطاقة في العراق، يوم الاثنين، انخفاض سعر برميل النفط الواحد إلى دون 35 دولاراً في الفترة المقبلة بسبب الموجة الثانية لجائحة كورونا.

وقال الخبير فرات الموسوي وهو أكاديمي لـوكالة شفق نيوز، إن "الموجة الثانية من جائحة كورونا تسببت بارتفاع معدل الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة والدول الأوروبية، الأمر الي تسبب بتوقف المعامل والمصانع عن العمل بسبب الإجراءات الصحية والإغلاق التام في تلك الدول".

وأضاف الموسوي؛ أن "هذا الإغلاق أثر اقتصادياً وتسبب بانخفاض أسعار النفط، ويصبح حاليا خام برنت 37 دولاراً والخام الأمريكي 35 دولاراً"، مشيرا إلى أن "هذه الأسعار سوف تراوح في مكانها بالثلاثين وقد ينخفض السعر إلى دون 35 دولاراً في الفترة المقبلة لغاية نهاية العام الحالي".

وفرضت عدد من الدول الأوروبية إغلاقا تاما لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

وانخفضت اسعار برنت بواقع 1.16 دولاراً او ما يعادل 3.1% لتصل الى 36.78 دولاراً صباح الإثنين.



