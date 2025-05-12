الموانئ العراقية: إيرادات الربع الأول من العام الحالي تجاوزت 314 مليار دينار

شفق نيوز/ أعلن المدير العام للشركة العامة لموانئ العراق فرحان الفرطوسي، يوم الإثنين، أن إيرادات الموانئ خلال الربع الاول من العام الحالي، بلغت ما يزيد عن (314) مليار دينار عراقي.

وقال الفرطوسي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مجموع الإيرادات التي حققتها الشركة العامة لموانئ العراق خلال الربع الاول من العام الحالي بلغت 314 مليار و333 مليون و659 ألف دينار".

وأوضح أنه "خلال شهر كانون الأول/ يناير تم تحقيق 109 مليار و268 مليون و338 ألف دينار، فيما بلغت الإيرادات خلال شهر شباط/ فبراير 98 مليار و736 مليون و354 ألف دينار، فضلا عن تحقيق ايرادات خلال شهر آذار/ مارس بلغت 106 مليار و328 مليون و966 ألف دينار".

وأضاف أن "الإيرادات شملت موانئ أم قصر الشمالي والجنوبي، وخور الزبير، وأبو فلوس، بالإضافة إلى خدمات المرافئ النفطية".

وأكد أن "هذه النتائج تعكس نجاح السياسات التطويرية التي تنتهجها الشركة في تعزيز الحركة التجارية والاقتصادية للموانئ العراقية".

وتابع "نحن ملتزمون بتعزيز كفاءة المناولة وتوسيع البنى التحتية لموانئنا بما يواكب النمو المتسارع في حركة الاستيراد والتصدير"، مبينا أن "هذه المؤشرات تمثل ثمرة الجهود التي تبذلها كوادرنا في كافة الموانئ العراقية".

وأشار الى أن "الشركة تعمل على تحسين الأداء عبر تطوير المنظومة التشغيلية واللوجستية، بما يسهم في تعزيز مكانة العراق على خارطة النقل البحري الإقليمي والدولي"، لافتا إلى أن "الخطط القادمة تتضمن تحديث الأرصفة، وتوسعة الساحات، واستخدام أنظمة إلكترونية متطورة لتسهيل الإجراءات وتقليص الزمن المطلوب لتخليص المعاملات".