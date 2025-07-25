الموانئ العراقية تُدخل معدات "الجيل الخامس" لتعزيز الكفاءة التشغيلية

شفق نيوز- البصرة

أعلنت الشركة العامة لموانئ العراق، يوم الجمعة، عن إدخال مجموعة من معدات "الجيل الخامس" الحديثة بهدف رفع الكفاءة التشغيلية وتسريع عمليات مناولة الحاويات.

وقال مدير عام الشركة، فرحان الفرطوسي، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "موانئ العراق تسلمت 14 رافعة متطورة، بينها 4 رافعات جسرية من نوع Gantry Cranes و10 رافعات من نوع RTG (رافعات مطاطية الإطارات)، جميعها مخصصة لأعمال مناولة الحاويات داخل ساحات الميناء".

وأضاف أن "المعدات الجديدة تم تصنيعها من قبل شركة ZBMC الصينية، وفق أعلى المواصفات الفنية العالمية، وتمتاز بقدرتها على العمل ضمن منظومات اتصالات ذكية تسهم في تسريع الأداء عبر العمل بصورة تلقائية من دون تدخل بشري، مما يعمل على تقليص زمن المناولة بشكل كبير".

وأوضح الفرطوسي أن "إدخال هذه التقنية يمثل نقلة نوعية في عمل الموانئ العراقية، ويُسهم في تحقيق كفاءة تشغيلية غير مسبوقة، ويعزز قدرة العراق على التنافس في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية".