الموانئ العراقية تكمل ردم مناطق في ساحة الحاويات بميناء الفاو الكبير

شفق نيوز/ أعلنت الشركة العامة للموانئ العراقية، يوم الخميس، عن إكمال أعمال ردم المناطق المغمورة بالمياه ضمن مشروع إنشاء ساحة الحاويات، والذي يُعدُّ من المشاريع المهمة في مشروع ميناء الفاو الكبير.

وقال المدير العام للشركة فرحان الفرطوسي، لوكالة شفق نيوز، إن "الشركة المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير أكملت أعمال ردم المناطق المغمورة بالمياه في ساحة الحاويات، ما يُمثل تقدمًا جوهريًا في تنفيذ المشروع".

وأضاف أن "الأعمال انتقلت حاليًا إلى اليابسة حتى يتم إعداد الساحة بمستوى يتناسب مع الأرصفة الخمسة"، موضحا أن "أكثر من (10.5) ملايين متر مكعب من مادة (السبيس) بمختلف أنواعها، تم استخدامها للردم بعمق يصل إلى (7) أمتار، فيما تبقى نحو (3) ملايين متر مكعب لإكمال فرش طبقات المقطع الأخير من الساحة".

وبين أن "ساحة الحاويات تمتد على مساحة (2,000) متر طولًا، و(600) متر عرضًا، وبطاقة استيعابية تصل إلى (3.5) ملايين حاوية سنويًا، ما يجعلها واحدة من أكبر المرافق ضمن المشروع بنسبة إنجاز بلغت 89٪".

وسبق للفرطوسي، وأن أفاد لوكالة شفق نيوز، في شباط/ فبراير الماضي، أن نسب الإنجاز في مشروع ساحة مناولة الحاويات، أحد المشاريع الخمسة للبنى التحتية في ميناء الفاو الكبير، قد بلغت 86%، وتبلغ مساحة الساحة 2,000 متر مكعب، بطول وعرض يصل إلى 600 متر، ضمن المرحلة الأولى للمشروع، وتم طمر المياه أسفلها بعمق سبعة أمتار.

وتابع، أن "طاقة الساحة تبلغ 3.5 ملايين حاوية سنويا وتقع في حوض الميناء خلف الأرصفة الخمسة، وتعد أكبر ساحة مناولة حاويات في الموانئ العراقية، وهذا المشروع جزءاً من خطة تطوير البنية التحتية في الموانئ العراقية، الذي سيعزز قدرات العراق في مجال النقل البحري والتجارة الدولية".

ويُعدّ ميناء الفاو الكبير مشروعاً استراتيجياً في أقصى جنوب العراق، يقع في شبه جزيرة الفاو بمحافظة البصرة، يهدف إلى تحويل البلاد إلى مركز تجاري إقليمي، من خلال ربطه بشبكات النقل العالمية.

تبلغ تكلفة المشروع حوالي 4.6 مليارات دولار، وتغطي مساحته 54 كيلومترًا مربعًا.

ومن المتوقع أن تصل طاقته الاستيعابية إلى 99 مليون طن سنويًا، مما يجعله واحدًا من أكبر الموانئ في الخليج العربي والعاشر عالميًا.

ويتوقع أن تكون أعماق الميناء 19 مترًا، لاستيعاب أكبر السفن التجارية.

وفي عام 2024، تم إنجاز الجدار الكونكريتي للأرصفة، وتهيئة الركائز، وبدء العمل في ساحة الحاويات، حيث تسير الأعمال بشكل متوازٍ، مع التركيز على إنجاز المشاريع الخمسة الأخيرة بشكل متزامن.