الموانئ العراقية تعلن إجمالي إيرادات 2024 ونسب إنجاز "النفق المغمور" والقناة الملاحية

شفق نيوز/ أعلن المدير العام لشركة الموانئ العراقية فرحان الفرطوسي، يوم الإثنين، عن إجمالي إيرادات الشركة خلال العام 2024، ونسب إنجاز عدد من المشاريع.

وقال الفرطوسي خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "إجمالي إيرادات الشركة بلغت أكثر من تريليون دينار، فيما بلغ إجمالي مناولة الحاويات مليون و800 ألف حاوية".

ولفت إلى أن "عدد البواخر الراسية في موانئ العراق بلغ أكثر من ثلاثة آلاف باخرة"، مشيراً إلى "ربط الأرصفة بطرق جديدة بطول 3كم بالإضافة لمجسر بـ24 مليار دينار".

وبخصوص مشروع النفق المغمور، قال الفرطوسي، إنه "في يوم 15 من الشهر المقبل سيتم تعويم الكتل الكونكريتية العشر"، مؤكداً "سينتهي العمل بالنفق المغمور نهاية العام المقبل".

وبشأن مشروع ساحة الحاويات، أوضح أن "نسبة الإنجاز تجاوزت 82.5‎%‎"، لافتاً إلى أن "نسبة إنجاز القناة الملاحية بلغت أكثر من 80‎%".

وأشار الفرطوسي، إلى أن "أغلب مشاريع شركة الموانئ شارفت على الانتهاء وستكتمل نهاية العام المقبل".