الموانئ العراقية تسجل نمواً ملحوظاً بحجم المناولة البحرية للنصف الأول من العام 2025

شفق نيوز - البصرة

سجلت الموانئ التجارية العراقية أداءً تصاعدياً ملحوظاً خلال النصف الأول من عام 2025، إذ تجاوزت الطاقة الإنتاجية للموانئ الأربعة الرئيسية عتبة 22 مليون طن من البضائع المناولة، مع استقبال أكثر من 1,500 باخرة، ما يعكس تطوراً ملموساً في كفاءة العمليات التشغيلية وجهود التطوير المستمرة في قطاع النقل البحري.

وقال مدير الشركة فرحان الفرطوسي لوكالة شفق نيوز إن "المجموع الكلي للبواخر الوافدة إلى موانئ (أم قصر الشمالي، وأم قصر الجنوبي، وخور الزبير، وأبو فلوس) خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ (1,522) باخرة، في حين تجاوزت الطاقة الإنتاجية الكلية عتبة (22,423,518) طنا، ما يعكس ارتفاعاً ملموساً في وتيرة العمل وكفاءة العمليات التشغيلية".

وأوضح أن "ميناء أم قصر الشمالي استقبل (689) باخرة، وبلغت طاقته الإنتاجية الكلية (6,855,426) طنا من مختلف البضائع، فيما سجل ميناء خور الزبير دخول (396) باخرة، وبلغت الطاقة الإنتاجية فيه (9,696,697) طنا، ما يجعله الأعلى من حيث حجم المناولة".

وأضاف الفرطوسي أن "ميناء أم قصر الجنوبي استقبل (252) باخرة، بطاقة إنتاجية كلية بلغت (5,409,424) طنا، أما ميناء أبو فلوس فقد استقبل (185) باخرة، بطاقة إنتاجية بلغت (461,971) طنا".

وبيّن أن "هذه الأرقام تأتي في سياق خطة تطوير شاملة تنفذها الشركة العامة لموانئ العراق من أجل تعزيز القدرة التنافسية للموانئ العراقية وتحسين مستويات الأداء بما يتناسب مع المعايير الدولية في قطاع النقل البحري".