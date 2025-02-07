الموانئ العراقية تستقبل 14 سفينة وباخرة في يوم واحد

شفق نيوز/ أعلنت الشركة العامة لموانئ العراق، يوم الجمعة، عن رسو 14 سفينة وباخرة في مينائي أم قصر الشمالي والجنوبي، مما يعكس زيادة كبيرة في حركة التجارة البحرية والنشاط اللوجستي في الميناءين.

وقالت الشركة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مينائي أم قصر الشمالي والجنوبي استقبلا اليوم 14 سفينة وباخرة محملة بشحنات متنوعة من البضائع، بما في ذلك المواد النفطية، والحاويات، والبضائع العامة، مما يعكس قدرة الميناءين على استيعاب شحنات متعددة".

وأضافت أن "الرسو المتواصل للسفن في الميناءين يُظهر الكفاءة العالية التي يمتلكها ميناءا أم قصر في التعامل مع مختلف أنواع البضائع، سواء كانت تجارية أو نفطية، مما يسهم في تسريع عمليات الشحن والتفريغ وبالتالي زيادة فعالية حركة التجارة في المنطقة".