الموانئ العراقية تحقق قرابة 500 مليار دينار إيرادات مالية خلال النصف الأول من 2023

شفق نيوز/ بلغت الإيرادت المالية للشركة العامة لموانئ العراق خلال النصف الاول من العام 2023 , قرابة نصف ترليون دينار عراقي ، و هذه الايرادات تفوقت على ايرادات عامي 2022 و2021 لنفس الفترة الزمنية .

وذكر مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق فرحان الفرطوسي في بيان اليوم الأربعاء : إن شركتنا حققت ايرادات مالية للنصف الاول من العام الحالي 2023 تبلغ (492.535.435.887) دينارا عراقيا.

وأضاف أن هذا الانجاز جاء على خلفية الخطة التطويرية التي تبنتها الادارة العليا للشركة من حيث ضغط النفقات والاعتماد على الجهد الوطني ، بالاضافة الى دخول عدد من المشاريع الاستراتيجية الى الخدمة و تطوير وتحديث الاسطول البحري للشركة والبنى التحتية لعدد من الموانئ.