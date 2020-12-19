الموانئ العراقية تحسم الجدل بشأن ميناء الفاو

شفق نيوز/ حسم المدير العام لموانئ العراق فرحان محيسن الفرطوسي يوم السبت الجدل الدائر منذ أشهر بشأن ميناء الفاو الكبير، معلنا التعاقد مع شركة دايو الكورية الجنوبية بعد تعديل بنود العقد.

جاء تصريحات الفرطوسي لوسائل الإعلام خلال جولة لموقع ميناء الفاو الكبير للإطلاع على سير الأعمال التي يجري تنفيذها في المشروع.

وقال إنه " لايوجد اي عرض رسمي من شركة صينية لميناء الفاو"، مشددا بالقول، "حسم التعاقد مع شركة دايو بعد تعديل بنود بالعقد".

وأوضح الفرطوسي، "خفضنا 25 مليون دولار بعقد دايو، مع تنفيذ مشاريع مجانية للميناء"، مشيرا إلى أن "ميناء الفاو سيوفر اكثر من عشرة الاف فرصة عمل لابناء الشعب العراقي".

وأضاف أن "الأعمال في موقع الميناء تسير بانسيابية، ولا صحة لما تداوله البعض حول انهيار كاسر الأمواج"، مبينا أن "عمليات تقطيع حوض الميناء جارية واكمالها حسب التوقيتات المحددة من قبل شركة دايو".

وقال إن "الشركة الايطالية الاستشارية تشرف بشكل مباشر على تنفيذ الاعمال في الميناء للتأكد من تطابق التنفيذ مع التصاميم المعدة للميناء".