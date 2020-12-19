سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

الموانئ العراقية تحسم الجدل بشأن ميناء الفاو

Category: اقتصـاد

Date: 2020-12-19T19:26:13+0000
الموانئ العراقية تحسم الجدل بشأن ميناء الفاو

شفق نيوز/ حسم المدير العام لموانئ العراق فرحان محيسن الفرطوسي يوم السبت الجدل الدائر منذ أشهر بشأن ميناء الفاو الكبير، معلنا التعاقد مع شركة دايو الكورية الجنوبية بعد تعديل بنود العقد.

جاء تصريحات الفرطوسي لوسائل الإعلام خلال جولة لموقع ميناء الفاو الكبير للإطلاع على سير الأعمال التي يجري تنفيذها في المشروع.

وقال إنه " لايوجد اي عرض رسمي من شركة صينية لميناء الفاو"، مشددا بالقول، "حسم التعاقد مع شركة دايو بعد تعديل بنود بالعقد".

وأوضح الفرطوسي، "خفضنا 25 مليون دولار بعقد دايو، مع تنفيذ مشاريع مجانية للميناء"، مشيرا إلى أن "ميناء الفاو سيوفر اكثر من عشرة الاف فرصة عمل لابناء الشعب العراقي".

وأضاف أن "الأعمال في موقع الميناء تسير بانسيابية، ولا صحة لما تداوله البعض حول انهيار كاسر الأمواج"، مبينا أن "عمليات تقطيع حوض الميناء جارية واكمالها حسب التوقيتات المحددة من قبل شركة دايو".

وقال إن "الشركة الايطالية الاستشارية تشرف بشكل مباشر على تنفيذ الاعمال في الميناء للتأكد من تطابق التنفيذ مع التصاميم المعدة للميناء".

related

كوريا الجنوبية تصدر تعقيباً رسمياً على انتحار مدير شركة "دايو"

Date: 2020-10-09 18:42:01
كوريا الجنوبية تصدر تعقيباً رسمياً على انتحار مدير شركة "دايو"

الخدمات النيابية: تصاميم ايطالية أطاحت بميناء المبارك الكويتي

Date: 2020-10-13 13:37:49
الخدمات النيابية: تصاميم ايطالية أطاحت بميناء المبارك الكويتي

البرلمان يمهل الحكومة "يومين" لإكمال التعاقد لتنفيذ ميناء الفاو ويكشف عن تدخلات

Date: 2020-12-13 13:41:14
البرلمان يمهل الحكومة "يومين" لإكمال التعاقد لتنفيذ ميناء الفاو ويكشف عن تدخلات

النقل: عازمون على المضي بإحالة مشروع ميناء الفاو الكبير الى شركة دايو الكورية

Date: 2020-12-17 17:01:13
النقل: عازمون على المضي بإحالة مشروع ميناء الفاو الكبير الى شركة دايو الكورية

وفد حكومي في البصرة للإشراف على بدء العمل بميناء الفاو الكبير

Date: 2020-09-20 09:31:08
وفد حكومي في البصرة للإشراف على بدء العمل بميناء الفاو الكبير

استكمال تفاصيل بنود عقد بناء أكبر ميناء بالعراق

Date: 2020-11-02 10:03:06
استكمال تفاصيل بنود عقد بناء أكبر ميناء بالعراق

بتوجيه الكاظمي.. اجتماع "حاسم" بشأن عقد بناء ميناء الفاو

Date: 2020-11-09 11:12:22
بتوجيه الكاظمي.. اجتماع "حاسم" بشأن عقد بناء ميناء الفاو

العراق يفند أنباءً عن ميناء الفاو الكبير.. سيغير خارطة النقل البحري

Date: 2020-09-20 12:08:12
العراق يفند أنباءً عن ميناء الفاو الكبير.. سيغير خارطة النقل البحري