المواشي الإيرانية تغزو مناطق ديالى

شفق نيوز/ كشف مسؤول حكومي في ديالى عن تزايد عمليات تهريب المواشي الإيرانية عبر الأراضي العراقية لدوافع اقتصادية كبيرة.

وقال المسؤول الذي رفض كشف اسمه لوكالة شفق نيوز؛ إن "مهربين محليين يمارسون عمليات تهريب المواشي الإيرانية إلى مناطق ديالى عبر منافذ وطرق وعرة في ناحيتي مندلي وقزانية الحدوديتين مع إيران شرقي ديالى".

وبين المسؤول أن "تهريب المواشي الإيرانية باتت تجارة رائجة بسبب انهيار سعر صرف التومان الإيراني وانخفاض أسعار المواشي الإيرانية عن المواشي العراقية بنسبة 70%".

وأشار إلى إحباط عدة عمليات تهريب عند الشريط الحدودي بين ديالى والجانب الإيراني ومطاردة مجاميع من المهربين في مناطق شرقي المحافظة.

ولفت إلى أن الجفاف وانعدام المراعي في ديالى والمحافظات وصعوبة ديمومة الثروة الحيوانية زاد من الإقبال على المواشي الإيرانية بنسبة كبيرة رغم جودة المواشي العراقية مقارنة بأصناف الأغنام الإيرانية الرديئة الجودة والطعم الغذائي.