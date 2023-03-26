الموازنة والحسابات الختامية على طاولة البنك الدولي في البرلمان

شفق نيوز / استضافت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، يوم الأحد، وفد البنك الدولي، لمتابعة القروض الخاصة بالمشاريع الممولة من قبل البنك ضمن قانون الموازنة الاتحادية للعام 2023، وآلية أتمتة النظام المالي في البلد.

ورحبت اللجنة، برئاسة النائب عطوان العطواني، وحضور عدد من أعضائها في مستهل الاستضافة، بوفد البنك الدولي، مثمنة دور البنك الدولي في دعم الحكومة العراقية لتمويل أبواب الإنفاق بالقروض اللازمة لتنفيذ المشاريع حسب وحدات الإنفاق، والتعاون المشترك بين الجانبين.

وبحثت اللجنة المالية، سبل إيجاد الحلول المناسبة لتنفيذ المشاريع التي تم التوقيع عليها مع البنك الدولي وكيفية تمويل وحدات الانفاق، إضافة إلى إعادة النظر في تنفيذ المشاريع في العراق وتسريع وتيرتها، فضلا عن ضرورة تعظيم الإيرادات من خلال التحول من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني.

واستمعت اللجنة، إلى وفد البنك الدولي بشأن زيارته الى وزارة المالية المتعلقة بتمويل المشاريع لوحدات الانفاق وصرف القروض بشأنها، فضلا عن اطلاعه على رؤية وزارة المالية حول اكمال النقاط المتفق عليها وفقا للرؤية الجديدة للوزارة، حيث بين الوفد بوجود الارضية المناسبة لتحقيق خطوات تنفيذ المشاريع، مؤكدا التزامه الكامل لتقديم الدعم والمساعدة لاتمتة الادارة المالية العامة في العراق وتحقيق التقدم.

وناقشت اللجنة مع البنك الدولي، إمكانية الاستفادة من خلال تقديم المساعدة في اعداد نظام مالي متكامل مشروع (ifms)، وتقديم موازنة كاملة واعداد تقارير الحسابات الختامية لمشروع الموازنة.

وأكدت اللجنة المالية النيابية، في ختام اللقاء تطلعها لـ"التحول من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني لإحداث تقدم في التعاملات المالية الحديثة وإعداد مشروع متكامل بهذا الخصوص".