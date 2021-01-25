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الموازنة.. مساعٍ لتخفيض العجز الى 50 تريليوناً وعدم مناقشة خفض قيمة الدينار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-01-25T13:18:32+0000
الموازنة.. مساعٍ لتخفيض العجز الى 50 تريليوناً وعدم مناقشة خفض قيمة الدينار

شفق نيوز/ اعلنت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، يوم الاثنين، عن مساعٍ لتخفيض العجز المالي في مشروع قانون الموازنة العامة إلى دون 50 تريليون دينار، مشيرة الى ان اللجنة المالية لم تناقش موضوع خفض قيمة الدينار أمام الدولار.

وقال عضو اللجنة مازن الفيلي لوكالة شفق نيوز، أن "اللجنة المالية النيابية تعمل على تقليل النفقات لغرض تخفيض العجز المالي في مشروع قانون الموازنة من 71 تريليوناً إلى دون 50 تريليون دينار"

وأضاف أن "اللجنة المالية النيابية في مناقشتها مواد قانون الموازنة وصلت إلى مراحل متقدمة وستكون جاهزة للتصويت"، مشيرا إلى انها "ستقدم خلال الأيام المقبلة مسودة قانون الموازنة إلى رئاسة مجلس النواب".

ولفت الفيلي، إلى أن "اللجنة المالية النيابية لم تناقش ولم تتطرق إلى موضوع سعر صرف الدولار وانخفاض قيمة الدينار في اجتماعاتها دون معرفة الأسباب".

وتجري اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي ومنذ أكثر من أسبوعين سلسلة من الاجتماعات في مبنى البرلمان بهدف جمع الملاحظات وإجراء التعديلات اللازمة على مشروع قانون الموازنة.

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