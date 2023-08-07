الموازنة تدخل حيز التنفيذ.. وزارة العدل تنشر تعليمات القانون

شفق نيوز / أعلنت مدير عام دائرة الوقائع العراقية في وزارة العدل، حنان منذر نصيف، يوم الاثنين، نشر تعليمات رقم ( 1 ) لسنة 2023، المتعلقة بتسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية ( 2023-2024-2025 ) رقم (13 ) لسنة 2023 " في جريدة الوقائع.

وأكدت نصيف، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "التعليمات رقم ( 1 ) لسنة 2023, تعد نافذة بأثر رجعي من تاريخ 1/ 1/ 2023".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، قد أعلنت في وقت سابق من يوم الاثنين، حسم طعن حكومة إقليم كوردستان بقانون الموازنة.

وصوّت مجلس النواب العراقي في 12 يونيو/حزيران الجاري، على الموازنة المالية للسنوات الثلاث (2023- 2024- 2025)، بقيمة بلغت 198.9 تريليون دينار عراقي (153 مليار دولار) لكلّ عامٍ.