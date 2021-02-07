الموازنة العراقية.. مضاعفة البترودولار وتخصيص مالي جديد لمداخل العاصمة

شفق نيوز/ قررت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، يوم الاحد، إضافة تخصيص مالي جديد لإعادة تأهيل مداخل العاصمة بغداد.

وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن اللجنة المالية قررت إضافة تخصيص مالي ضمن موازنة عام ٢٠٢١ لإعادة تأهيل مداخل العاصمة بغداد .

وأوضح البيان أن اللجنة المالية قررت مضاعفة تخصيصات البترودولار ضمن موازنة ٢٠٢١ إلى (واحد ترليون) تذهب للمحافظات المنتجة للنفط.

وأفاد مصدر برلماني في وقت سابق اليوم الاحد، لوكالة شفق نيوز، بالتوصل لاتفاق مبدئي بين القوى السياسية كافة على تمرير مشروع قانون موازنة العام 2021 مطلع الاسبوع المقبل.

وعقد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في وقت سابق من اليوم، اجتماعا مع أعضاء اللجنة المالية البرلمانية، جرت خلاله مناقشة الموازنة الاتحادية للعام ٢٠٢١، ومواصلة التعاون المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بهدف الإسراع في إقرارها.

ومن المقرر ان يعود وفد حكومة إقليم كوردستان الى العاصمة بغداد خلال الاسبوع الجاري بهدف استئناف جولة رابعة من المفاوضات قيل إنها ستكون حاسمة في تثبيت حصة الاقليم بالموازنة.

وتوصل وفد حكومة الاقليم إلى إتفاق مع الحكومة الاتحادية على تسليم 250 الف برميل من النفط الخام يوميا ونصف الايرادات المالية المتحققة من المنافذ الحدودية مقابل ان تمنح بغداد نسبة 12.67% من الموازنة لكوردستان بعد استقطاع المصروفات السيادية، والحاكمية، وهذا ما تم تثبيته بمسودة مشروع قانون الموازنة العامة الا ان الوفد وفي آخر زيارة له تم ابلاغه بأن الاتفاق لم يعد ساريا.