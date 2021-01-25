الموارد المائية: شح الأمطار لن تؤثر على الخطة الزراعية للموسم الشتوي الحالي

شفق نيوز/ أكدت وزارة الموارد المائية، اليوم الاثنين، أن شح الأمطار لن تؤثر على الخطة الزراعية للموسم الشتوي الحالي، فيما طمئنت المواطنين بتوفير المياه للمتطلبات الزراعية الرئيسية ومياه الشرب خلال العام المقبل.

وقال المتحدث باسم الوزارة علي راضي في حديث لوكالة شفق نيوز؛ ان "شح الأمطار في الموسم الشتوي الحالي هي متوقعة في كل موسم وبالتالي قد تكون هناك سنين رطبة وقد تكون هناك سنين جافة وأن الوزارة لديها مؤشرات ومحددات بالوضع المائي للغطاء الثلجي الذي هو مصدر المياه في الانهر الرئيسية"، مبينا ان "انحباس الأمطار وشحها فإنه سيتم تعويض النقص من خلال الخزين المائي وبالنتيجة ستقل هذه المعدلات بنسب معينة، إلا أنها محسوبة ضمن الخطط الموضوعة".

واضاف راضي ان "شحة الأمطار سوف لن تؤثر على الخطة الزراعية للموسم الشتوي الحالي التي تم تحديدها بخمسة ملايين دونم لزراعة الحنطة والشعير وغيرها من المزروعات الشتوية الأخرى، بعد أن تم تخصيص مليونين و100 ألف دونم للمحاصيل الصيفية للموسم الماضي".

وأشار راضي الى ان "تخصيص هذه المساحات الزراعية والتي جاءت بالتعاون مع وزارة الزراعة تأتي ضمن خطة واضحة ضمن برنامج توزيع المياه واطلاقها لما موجود لدينا من خزين مائي في السدود والخزانات، اضافة الى توقعات لهذه السنة من كميات الأمطار"، لافتا الى أن "شح الأمطار مأخوذة ضمن حساباتنا وسنؤمن المتطلبات الرئيسية للزراعة ومياه الشرب خلال السنة القادمة من دون تأثير يذكر".

يذكر أن البلاد تشهد خلال موسم الشتاء الحالي شح في تساقط الامطار بعد ان شهدت خلال الموسمين الماضيين تساقط أمطار غزيرة أدت إلى امتلاء الخزانات والسدود بالمياه والذي انعكس ذلك على زيادة المساحات المزروعة.