الموارد المائية تنفذ حملة "كبرى" لمعالجة شح المياه وتستكمل مشروع الـ300 بئر في ديالى

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الخميس، تنفيذ مشاريع "مهمة" في المحافظات التي تعرضت لشح المياه، وفيما بينت أنها تستكمل العمل بمشروع (300) بئر في ديالى، اكدت تنفيذ حملة كبرى لرفع التجاوزات عن مجاري الأنهر الرئيسة وشبكات الري.

وقالت خلية الاعلام الحكومي إن "الوزارة نفذت مشاريع مهمة وحيوية في المحافظات التي تعرضت إلى آثار شح المياه أكثر من غيرها مثل محافظة ديالى كمشروع محطة تعزيز إسالة بعقوبة وتعزيز نهر خريسان من نهر دجلة مع حفر آبار مائية قرب الإسالات والقرى البعيدة عن مصادر المياه السطحية".

وأضاف البيان ان "الوزارة نفذت أيضاً (200) بئر في عموم محافظة ديالى ضمن حملة الـ (300) بئر، وحاليا العمل جار بتنفيذ الـ (100) بئر الأخيرة من الحملة مع استمرار حملة الوزارة الكبرى لرفع التجاوزات عن مجاري الأنهر الرئيسة وشبكات الري ورفع المضخات المتجاوزة وردم المنافذ غير النظامية واستمرار أعمال الكري ورفع الترسبات من نهري دجلة والفرات والقنوات".

وتابع البيان أن هذه الإجراءات "من أجل توفير المياه للجميع وبعدالة مع سعي الوزارة في المحافل الدولية لاستحصال حصة البلاد المائية من دول أعالي المنبع وتطبيق مبدأ تقاسم الضرر في أوقات الشحة والوفرة ، مع ضرورة تعاون جميع الوزارات مع وزارة الموارد المائية من أجل تجاوز أزمة الشح المياه".

وتأتي هذه الإجراءات بعد انحسار الأمطار لثلاثة مواسم على التوالي، و تأثيرات التغيرات المناخية على العالم والمنطقة، وارتفاع معدل درجات الحرارة وانخفاض معدلات كميات الأمطار الساقطة مع ما رافقها من إجراءات دول أعالي المنبع في تقليص أو قطع بعض الأنهر مما سبب نقصا حادا بالإيرادات المائية وحجم الخزين المائي للبلد.