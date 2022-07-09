الموارد المائية تعلن اتخاذ "إجراءات" لمواجهة ازمة شحة المياه وفق "الموازنة المائية العامة"

شفق نيوز / أعلنت خلية الإعلام الحكومي، اليوم السبت، اتخاذ وزارة الموارد المائية إجراءات لمواجهة الشحة المائية والحفاظ على الخزين الستراتيجي، وفيما بينت أن الوزارة تعمل على "ضمان عدالة توزيع المياه وفق الموازنة المائية العامة، اجرى الوزير جولة ميدانية في محافظة بابل للإطلاع على الإطلاقات المائية وأعمال توزيعات المياه في شط الحلة وجدول بابل.

وقالت خلية الإعلام الحكومي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "وزارة الموارد المائية اتخذت إجراءات، لمواجهة الشحة المائية، التي يعاني منها العراق، نتيجة عدم التزام دول أعالي نهري دجلة والفرات، بتجهيز حصة العراق، وقطع مصادر بعض الأنهار، مما أثر وبشكل كبير على الإيرادات المائية وشكل نقص بالخزين الاستراتيجي للبلاد".

وأضاف البيان أن "الوزارة الموارد المائية اتخذت إجراءات متابعة وتنظيم ومراقبة الإطلاقات المائية وضمان العدالة في توزيعات المياه بين المحافظات على وفق الموازنة المائية العامة المعدة من قبل الوزارة، وبالتعاون مع وزارة الزراعة وإعطاء الأسبقية لتوفير مياه الشرب ومن ثم تأمين المياه لإرواء البساتين باعتبارها ضرورة وطنية مع تحديد المناطق التي يمكن زراعتها بالمتوفر من الحصص المائية".

وتابعت خلية الإعلام الحكومي أن "ملاكات الوزارة العاملة في المحافظات قامت، بتطبيق نظام مراشنة صارم لتحقيق العدالة في توزيعات المياه بين محافظة وأخرى وداخل المحافظة نفسها، فضلاً عن متابعة توزيع المياه لضمان وصولها إلى ذنائب الأنهر الرئيسة بكمية ونوعية جيدة".

ولفت البيان الى "قيام ملاكات الوزارة الهندسية والفنية بتنفيذ وإنشاء محطات ضخ جديدة وحسب الحاجة والأولوية مع إدامة المحطات القديمة بشكل دوري لضمان استمرار انسيابية المياه في الأنهر الرئيسة والفرعية والمشاريع الإروائية في ظل انخفاض مناسيب المياه في شبكة الري عموماً والعمل على إنجاح الخطط الزراعية وإيصال الماء الخام إلى اسالات المياه وتقليل آثار وتحديات الشحة المائية، على وفق برامج علمية وضمن خطط استباقية مستقبلية واستنفار لجميع كوادر الوزارة".

ووفقا للبيان فإن "تنفيذ حملة واسعة ستشمل تطهير شبكة الجداول والمبازل وبطول كلي (25،000) ألف كم بهدف تأمين إيصال المياه بانسيابية إلى محطات الإسالة بالاستفادة من امكانيات الوزارة من الطاقات المتاحة رغم قلتها، ورفع الترسبات الطينية من مقدم السدود والسدات ومجاري الأنهر الرئيسة والفرعية وبكمية (14 مليون / م3) وباستخدام الآليات التخصصية التابعة إلى دائرة الكري، إحدى تشكيلات وزارة الموارد المائية".

كما شملت إجراءات الوزارة "حفر الآبار في المناطق البعيدة عن مصادر المياه السطحية ومحطات الإسالة وبعدد (533) بئراً في عموم المحافظات للنفع العام باستخدام أجهزة الحفر التابعة للهيأة العامة للمياه الجوفية (إحدى تشكيلات الوزارة) وكانت حصة محافظة ديالى منها (200) مع المباشرة بحملة تنفيذ حفر (100) بئر جديدة لغرض معالجة الشحة المائية فيها، فضلاً عن إنجاز إزالة (81%) من التجاوزات وبمختلف أنواعها وأشكالها عن النظام المائي ضمن العام الحالي، لإيقاف الهدر بالمياه والذي يعتبر أغلى أنواع الهدر بثروات البلد".

من جهة أخرى أعلنت وزارة الموارد المائية في بيان منفصل ورد لوكالة شفق نيوز إن "الوزير مهدي رشيد الحمداني أجرى جولة ميدانية في محافظة بابل للإطلاع على الإطلاقات المائية وأعمال توزيعات المياه في شط الحلة وجدول بابل يرافقه مدير عام الهيأة العامة لتشغيل وصيانة حوض نهر دجلة ومدراء تشكيلات الوزارة العاملين في المحافظة".

ونقل البيان عن الوزير قوله إن "الزيارة تأتي للإطلاع ميدانياً على الإطلاقات المائية وتوزيعات المياه في شط الحلة وجدول بابل"، مبيناً أن "تشكيلات الوزارة تبذل جهوداً كبيرة لضمان إيصال المياه الى محافظات الذنائب".

ووجه الوزير الحمداني بـ"إيصال المياه الخام بصورة مباشرة عن طريق الأنابيب لضمان إيصال المياه الخام إلى محطات الإسالة، مثنيا على جهود ملاكات الوزارة العاملة على مدار الساعة لمعالجة الشحة المائية وضمان إيصال المياه إلى المستحقين وبعدالة".

وبينت الوزارة أنها "استشعرت آثار وخطر الشحة المائية منذ وقت مبكر، واتخذت جملة من الإجراءات والتدابير، عن طريق تحديث آثار التغيرات المناخية ودراسة نتائج التفاوض مع دول المنبع الذين لم يتعاملوا بمبدأ تقاسم الضرر".