الموارد المائية تطمئن العراقيين: لا شح بالمياه في الأيام المقبلة

شفق نيوز/ أكدت وزارة الموارد المائية العراقية، يوم الاثنين، تأمين المياه للمناطق الزراعية في البلاد لهذا العام، مشيرة إلى عدم وجود شح في المياه خلال الأيام المقبلة.

وقال المتحدث باسم الوزارة عون ذياب لوكالة شفق نيوز، إنه "لا توجد شح في المياه من جديد"، مبيناً أن "العراق أمّن زراعة المحاصيل الصيفية وخاصة محصول الشلب في منطقة الفرات الأوسط".

وأوضح أن "مرحلة الري الأولى قد اكتملت ونحن في صدد الري الثاني"، مشيراً إلى أن "ما متاح حالياً من خزين في السدود والخزانات يفي بالغرض ويؤمن الاحتياجات لسنة كاملة".

وفي ما يخص واردات المياه من تركيا، أشار إلى أن "هناك تحسن في واردات نهر دجلة، أما عن نهر الفرات فما يزال مقيد ولاتفي الواردات في المستوى المطلوب".

وتوقع المتحدث أن "تطلق تركيا كميات كبيرة من المياه باتجاه الحدود السورية وترسل كمية المياه بالاتفاق مع سوريا إلى الحدود العراقية السورية في منطقة حصيبة"، مطمئناً المواطنين "بتأمين المياه المناطق الزراعية هذا العام ولاتوجد مشاكل في نقص المياه".