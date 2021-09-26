الموارد المائية تحدد موعد إطلاق الخطة الزراعية الشتوية في العراق

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الأحد، أن الخطة الزراعية للموسم الشتوي سيتم وضعها منتصف الشهر المقبل.

وقال مستشار الوزارة، عوني ذياب، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "تحديد الخطة الزراعية لأي موسم يتم خلال اجتماع مشترك بين وزارتي الموارد المائية والزراعة، ومن المتوقع عقد هذا الاجتماع في منتصف شهر تشرين الاول المقبل لتحديد المساحة التي سيتم زراعتها بالمحاصيل الشتوية في ضوء السنة المائية المتوقعة".

وبين انه "لا يمكن تحديد كميات المياه للسنة المائية للموسم الشتوي المقبل في الوقت الحاضر حيث ان هناك اراء ووجهات نظر عديدة، ونأمل ان تتضح الصورة خلال الفترة المقبلة".

واشار ذياب الى ان "الجانب العراقي طالب تركيا بأن تكون حصتنا من مياه نهري دجلة والفرات معقولة وعادلة"، موضحا أن "الحصة المعقولة هي ان تكون مناسبة وليست مبالغ فيها وان تكون عادلة بحيث تمنحنا تركيا ما نحتاجه من المياه فعلا ولا تقطع هذه الحصة التي نحتاجها والتي تكون وفق معايير معروفة لدينا كاختصاص".

ويعاني العراق من ازمة مائية بسبب فقدانه لأكثر من 70% من الإيرادات المائية وانعدام الأمطار والسيول خلال فصل الشتاء إلى جانب قطع الانهر والجداول التي تنبع من دول الجوار، واشتدت الازمة في محافظة ديالى بعد قيام الجانب الايراني بقطع عدد من الروافد التي تغذي المحافظة وقلة المياه في بحيرة حمرين.